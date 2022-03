Las jugadas de Emilio Tapia y alias Falcon para frenar el traslado de cárcel

Tras el escándalo de Carlos Mattos por las salidas irregulares de la cárcel La Picota, el ministerio de Justicia ordenó el traslado de prisión de otros condenados que pueden ejercer influencia en los establecimientos en donde permanecen recluidos, entre ellos, Emilio Tapia, quien es señalado de ser el cerebro del escándalo de corrupción en el contrato de Centros Poblados.

Ante el anuncio del ministro Wilson Ruiz, en las últimas horas se conoció que Tapia no pudo ser trasladado a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, debido a que presentó una prueba de covid-19 con resultado positivo.

Sin embargo, las autoridades descubrieron que el contratista no se había hecho ninguna prueba en los laboratorios autorizados y el documento presentado era falso.

Tapia no asistió a audiencia de la Fiscalía

Cabe recordar que hace una semana Emilio Tapia estaba citado a la audiencia en la que la Fiscalía le imputo nuevos cargos a cinco de los vinculados en el escándalo de Centros Poblados: no obstante, el empresario no asistió aduciendo que no lo habían podido conectar desde la cárcel.

Además, la semana anterior, la Procuraduría había citado a Tapia para que entregara su versión en el proceso disciplinario que se adelanta por los mismos hechos y tampoco se presentó al asegurar que tenía malestar por la vacuna contra el covid-19.

Alias Falcon también presentó prueba falsa

Así como Tapia, Juan José Valencia, conocido como alias Falcon o Andrea, también frenó su traslado de cárcel al presentar una prueba de covid-19 positiva, la cual no fue aceptada por las autoridades ya que fue expedida en sitios no autorizados por sanidad y el Inpec, es decir, no era verídica.