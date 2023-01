Las personas no entienden que con un trino pueden llevar a alguien a suicidarse: Exministra Karen Abudinen

Nuevamente es noticia la exministra de las TIC, Karen Abudinen, por asegurar en una entrevista para la FM que los archivos secretos de Twitter, conocidos recientemente, dejarían en evidencia una estrategia de redes en su contra para hacerle matoneo por el caso de Centros Poblados.

La exfuncionaria se vio en vuelta en una polémica en la que su apellido incluso fue utilizado como propaganda en contra de la corrupción, luego de que fracasara el contrato que buscaba llevar internet a niños en zonas apartadas. Este fue licitado durante su gestión e involucró a Centros Poblados, un consorcio con irregularidades y escándalos protagonizados por Emilio Tapia, el empresario que hoy responde ante la justicia por presuntamente haber involucrado a dos personas para conformar la unión temporal y lograr quedarse con los $70.000 millones del adelanto del contrato. De este dinero, 30.000 millones aún no aparecen.

En conversación con La FM la exministra reveló algunos detalles sobre cómo se dio cuenta de que en redes sociales se forjó una estrategia para atacarla, aprovechando el escándalo que ella misma destapó.

¿Cómo se dio cuenta de la forma en que se creó un espacio para atacarla en redes sociales?

Efectivamente, el informe desclasificado contiende nueve cuentas que fueron usadas en Colombia para masificar información y hacer que las personas de a pie pensaran que dicha información es verdadera. Una de esas cuentas llega a 19 millones de usuarios, eso es cuatro veces la población que tiene Colombia en Twitter, que es de más o menos 4 billones.

Ellos llegaban a 19 millones para difundir que lo que decían era verdad. A mí me acabaron, las redes conmigo fueron y siguen siendo inclementes. Una cantidad de gente aparece diciendo cosas que son mentiras y al final del día eso desvaloriza la imagen de una persona. Es un matoneo digital y no lo digo por mí, lo digo por todos los funcionarios que hoy dirigen administraciones.

¿Cómo lee usted lo que pasó?

Una sola cuenta de estas nueve ha trinado 121.000 tuits y fue creada en junio de 2021, por mes, hace 6.668 tuits. Imagínense la cantidad de propagación. Eso fue lo que hicieron conmigo, particularmente en Twitter.

A pesar de que yo denuncié, caduqué el contrato, lo liquidé y embargué en 45 días, llamé a incumplimiento y pude no haberlo hecho, eso no ha sido suficiente para eliminar esa sensación de que fui la culpable y no quienes están en la cárcel. Lo más preocupante es que no se trata de mí, es de todos, hay una frase que considero completamente: “hoy ya no se mata con un tiro, sino con un trino”, con eso tú puedes hacer que una persona termine suicidándose, lo que pasa es que uno saca fuerza y la consciencia para mostrar la verdadera realidad.

Como es posible que el día de la moción de censura hicieron tendencia mi apellido para posicionarlo como un sinónimo de corrupción, tanto que la RAE lo toma como un significado coloquial. También fue una forma de desprestigiar el gobierno del expresidente Duque, es una confabulación y me usaron como un chivo expiatorio para crear una falsa narrativa.

¿Usted pensó en suicidarse en medio de todo esto?

No, yo quiero mucho a la vida y tengo una vida por delante. Sí, me deprimí y decía como 'dios mío si hice lo correcto porque me está pasando todo esto'. Veía las redes y me preguntaba qué funcionario se ha vuelto tendencia en 10 días en este país, esto se volvió tan fuerte que muchos medios tomaron esa viralización y fueron conmigo durísimo y yo siempre me he enfrentado a este caso de frente. Asumí políticamente, renuncié al Ministerio e hice todas las acciones jurídicas en el caso para lograr que no se perdieran 1 billón de pesos porque el contrato podría seguir adjudicándose.

Esto que me paso a mí, lo único que les pido es que hagamos conciencia y esperemos que sean las autoridades las que determinen.

Las redes no pueden sancionar jurídica ni socialmente cuando no hay ninguna prueba de que un funcionario es culpable.

¿Va a tomar alguna acción legal?

Ya las acciones las he tomado todas. Son las autoridades que deben hacer pertinentes al respecto. Estas nueve cuentas se dedicaron desde que empecé a destapar la corrupción hasta el día de la moción de censura y el 2022, a decir cosas infames contra mí. Esto tiene que ser precedente para que de aquí en adelante no siga pasando, porque hay un matoneo digital que puede que alguien no tolere.

¿Qué hizo falta para darse cuenta de quiénes eran los socios?

En este país lo que vale es la Cámara de Comercio, y si dicen que el representante legal es Pedro Pérez, yo no tengo porqué extralimitarme a mis funciones para descubrir que hay un testaferro.

En Colombia la Cámara de Comercio y el RUT son quienes validan quiénes son los verdaderos representantes legales. Frente al desembolso, al momento que nos dimos cuenta llamamos a incumplimiento y adelantamos las acciones legales, hicimos todo lo diligente para poder parar el contrato.

Las acciones que hoy está haciendo la Fiscalía y la Agencia Judicial y el embargo, es lo que va a permitir no solo la recuperación de esos dineros que se usaron de manera indebida, sino también esa reparación para lograr que los millones vuelvan al Ministerio Se hizo todo lo humanamente posible.

¿En qué va el proceso de ser declarada víctima?

Ellos dicen que a mí me afectaron el buen nombre y las condiciones laborales, eso lo reconocen, pero lo que aseguran es que existen otros mecanismos legales que yo puedo interponer y que no es la acción de víctima dentro del proceso. Yo considero que soy víctima de Centros Poblados, no solo por el engaño, sino por los procesos judiciales que he tenido que enfrentar.

El tema de víctima se está discutiendo en los tribunales. Esperemos que lo revisen. No es nada diferente a que reconozcan que tuve una afectación y con eso uno podría reclamar temas económicos, pero a mí eso no me interesa, yo quiero dejar un precedente en el país frente a los funcionarios públicos que somos capaces de denunciar terminan siendo culpables.

Este país no está preparado para la gente honesta, no está preparado para que nos enfrentemos y mostremos lo que pasó

¿Qué decirle a las personas que usaron su apellido para atacarla?

Eso ya está en los estrados judiciales, por eso no tengo nada que decir en este momento. Esperemos que los magistrados de la Corte Suprema se pronuncien.

Desde un punto de vista personal, ellos fueron insensibles ante una familia, independientemente de las responsabilidades que yo pudiera tener. Hoy ellos están gobernando y pueden pasar por situaciones similares. Después de lo que yo viví jamás podría juzgar una persona sin tener pruebas.