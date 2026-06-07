La acción de tutela, el mecanismo que dio le poder al ciudadano con la Constitución Política de 1991

La Constitución Política de Colombia cumple 35 años desde su promulgación en 1991, un texto que, según el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, “es mucho más próxima al ciudadano” que la anterior.

En entrevista con Noticias RCN, el experto destacó que la Carta Magna abrió un camino de derechos y mecanismos de protección que cambiaron la relación entre el Estado y la sociedad.

Nacimiento de nuevas instituciones

La acción de tutela, las acciones populares y de cumplimiento se convirtieron en herramientas judiciales para garantizar derechos fundamentales. “Llevamos más de 11 millones de tutelas en 35 años y el ciudadano sabe que existe esa acción”, señaló Charry.

El constitucionalista también subrayó avances como la autonomía de las entidades territoriales, la elección de gobernadores y la consolidación de un sistema de pesos y contrapesos que obliga a los gobiernos a actuar bajo la voluntad ciudadana.

Reformas y pendientes

Aunque reconoce los logros, Charry advirtió que la Constitución ha sido objeto de más de 60 reformas, lo que la convierte en un texto “flexible, fácil de reformar por el Congreso”. Sin embargo, los mecanismos de participación ciudadana, como el referéndum, han tenido resultados limitados.

Entre los retos, mencionó la necesidad de una justicia “más simplificada, más rápida, con una sola cabeza y procedimientos expeditos para el ciudadano”. También señaló como exitosas instituciones el régimen de servicios públicos domiciliarios y el Banco de la República.

De cara al cambio de gobierno, insistió en que el desafío es mantener el sistema de pesos y contrapesos: “No son las voluntades subjetivas de los gobiernos las que se imponen, sino la voluntad de los ciudadanos correctamente adoptada”.