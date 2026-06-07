Comunicado de Infantino aviva la polémica por el caso Balogun: confirmó llamada de Trump

La polémica por el caso de Folarin Balogun sigue creciendo en el Mundial 2026.

Después de que la FIFA autorizara al delantero de Estados Unidos a disputar los cuartos de final pese a haber sido expulsado en el partido anterior, el presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar sobre la situación.

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La revelación llega en medio de las fuertes críticas de la UEFA, varias federaciones europeas y exdirigentes del fútbol mundial, quienes cuestionan la decisión de levantar la suspensión del atacante y advierten sobre una posible injerencia política en un asunto deportivo.

Gianni Infantino confirmó la conversación con Donald Trump

A través de una publicación en su cuenta de X, Infantino explicó que durante la llamada dejó claro que el proceso disciplinario seguía el curso establecido por la FIFA.

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"Durante nuestra conversación, expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes", escribió el dirigente.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre las razones que llevaron a la Comisión Disciplinaria a sustituir la sanción automática por una suspensión condicional durante un año, decisión que permitió a Balogun quedar habilitado para enfrentar a Bélgica.

El presidente de la FIFA también aseguró que respeta la autonomía de los organismos disciplinarios. "Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA cuando se hacen públicas. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y, a veces, no lo estoy", afirmó.

La FIFA sigue sin explicar por qué levantó la sanción

Hasta ahora, la Comisión Disciplinaria de la FIFA no ha hecho públicos los argumentos jurídicos que sustentaron el cambio de la sanción impuesta al delantero estadounidense, quien había sido expulsado por pisar la pierna del defensor bosnio Tarik Muharemovic en los octavos de final.

La falta de explicaciones genera inconformidad incluso en la Federación Belga de Fútbol, que aseguró no haber recibido la decisión oficial ni las razones que justifican la medida antes del partido de cuartos de final.

Según el Código Disciplinario de la FIFA, los integrantes de la Comisión Disciplinaria son elegidos por el Congreso del organismo a propuesta del Consejo de la FIFA. Actualmente, el órgano es presidido por el emiratí Mohammad Al Kamali.

Mientras crece la controversia, el caso Balogun se ha convertido en uno de los episodios más discutidos del Mundial 2026 y mantiene abiertas las dudas sobre la transparencia de las decisiones disciplinarias dentro del máximo organismo del fútbol.