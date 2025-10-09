CANAL RCN
Colombia Video

"Equivale a poner precio a mi cabeza": Olmedo López sobre alocución del presidente Petro

Noticias RCN conoció en primicia el documento en el que López incluso responsabiliza al presidente Petro por las afirmaciones que hizo en una alocución.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
11:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció en primicia un nuevo episodio en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se trata de la carta que envió Olmedo López a la Corte Suprema de Justicia.

En el documento Olmedo hace referencia a delicadas situaciones, por ejemplo: responsabiliza al presidente Gustavo Petro por las afirmaciones durante una alocución en su contra.

Comisión de Acusación inicia indagación contra la fiscal Luz Adriana Camargo por el caso de la UNGRD
RELACIONADO

Comisión de Acusación inicia indagación contra la fiscal Luz Adriana Camargo por el caso de la UNGRD

La carta de Olmedo López a la Corte Suprema de Justicia

En la carta de tres páginas Olmedo hace referencia a varios episodios en medio del escándalo por corrupción, uno de ellos es la denuncia sobre ser objeto de sobornos por la millonaria cifra de 10.000 millones de pesos.

“He sido objeto de intentos de soborno con el propósito de guardar silencio o modificar mis declaraciones. En concreto, me fue ofrecida la suma de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) con el fin de alterar la verdad procesal. Frente a este hecho, es importante señalar que ya existen personas judicializadas y capturadas, quienes han aceptado su responsabilidad penal y actualmente se encuentran dentro del marco de negociaciones con la Fiscalía General de la Nación. Estos hechos están debidamente documentados y han sido aportados como prueba ante las autoridades competentes”.

También menciona ser víctima de amenazas para lograr su silencio, mismas que puso en conocimiento de las autoridades para proteger su vida y la de sus seres queridos.

“Cabe destacar que diez hombres armados intentaron ingresar a la residencia de mi abogado, y en mi caso particular, fue sustraída una caja de seguridad que contenía documentación relevante”.

Olmedo López señala al presidente Gustavo Petro por una alocución

Respecto a la alocución hecha por el presidente Gustavo Petro en la que fue mencionado, responsabiliza al mandatario de “poner precio” a su cabeza:

“Esta expresión adquiere una connotación especialmente peligrosa si se tiene en cuenta mi pasado como exmiembro del movimiento M-19, donde la figura del "traidor" era castigada con la muerte. Esta declaración, emitida en televisión abierta a nivel nacional, generó una ola de rechazo y odio que ha puesto en altísimo riesgo mi integridad física y la de mí familia”.

Carlos Carrillo no se guardó nada y le respondió a Sneyder Pinilla tras declaración por caso UNGRD
RELACIONADO

Carlos Carrillo no se guardó nada y le respondió a Sneyder Pinilla tras declaración por caso UNGRD

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vía al Llano

Vía al Llano estará cerrada durante 72 horas por trabajos de mejoramiento

Indígenas

Denuncian que vocero Emberá estaría impidiendo retorno de 60 niños

Bogotá

“Nuestro restaurante no está cerrado”: Andrés D.C tras la decisión de MinTrabajo de paralizar sus operaciones

Otras Noticias

Viral

Las sanciones penales que le pueden caer si filtra un video íntimo en Colombia

Estas son las sanciones penales que le pueden caer si filtra un video íntimo en Colombia.

Ciclismo

Sacudón en la clasificación general de la Vuelta a España: Egan Bernal perdió tiempo en la etapa 17

La etapa 17 de la Vuelta a España trajo un sacudón en la clasificación general: Egan Bernal cedió terreno y otro colombiano tomó la delantera en la tabla.

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos

Estados Unidos

Presidente Trump pidió pena de muerte para sujeto que asesinó a refugiada ucraniana

Dólar

El dólar vuelve a caer en Colombia y toca su nivel más bajo en más de un año: precio de hoy, 10 de septiembre