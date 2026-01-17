Nuevo modelo de pasaportes se encuentra bajo la lupa en este 2026: hay riesgos

A menos de 80 días de que expire el actual sistema de expedición de pasaportes, un informe de 20 páginas de la Contraloría General de la República enciende las alarmas sobre riesgos financieros y operativos que podrían dejar al país en un limbo migratorio.

El próximo 1 de abril de 2026 está marcado en el calendario nacional como el nuevo inicio del modelo de pasaportes en el país. Sin embargo, lo que el Gobierno Nacional ha promocionado como un salto hacia la modernización y la autonomía, hoy se enfrenta a un duro examen de realidad.

Un documento de la Contraloría General de la República, conocido en su totalidad por Noticias RCN, revela que el camino hacia el nuevo modelo de expedición de pasaportes está plagado de baches técnicos y financieros.

Contraloría advierte por riesgos en el nuevo modelo de pasaportes

El informe de 20 páginas pone bajo la lupa el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia (INC) y la Casa da Moeda de Portugal. Según el organismo de control, el país se enfrenta a tres frentes críticos: riesgos financieros, operativos y de planeación.

Uno de los puntos más preocupantes es la incertidumbre económica. La Contraloría advierte que no existe una estimación completa de los costos totales del proyecto. Al estar los valores tasados en euros, el Estado colombiano queda vulnerable a la volatilidad del mercado cambiario.

Si el euro sube, el costo de producción se dispara, lo que obligaría a buscar recursos adicionales en el Presupuesto General de la Nación (PGN), afectando directamente la disponibilidad de fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A pesar de la cercanía de la fecha límite, persiste lo que el Contralor Delegado, Luis Enrique Abadía, denomina un "desapego a las fechas establecidas". El informe señala que los retrasos en la implementación podrían derivar en gastos adicionales no previstos y, en el peor de los casos, en el incumplimiento de las actividades pactadas con el socio extranjero.

"Hoy no existe claridad sobre los compromisos financieros por vigencia", señaló Abadía. Además, el nuevo modelo incluye intereses a la tasa máxima legal, un costo financiero que no existía en el esquema de contratación anterior y que añade presión a las arcas públicas.

Mientras la Contraloría prepara visitas de verificación sobre el terreno para la próxima semana, el presidente Gustavo Petro ha salido al paso de las críticas.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario envió un mensaje de tranquilidad: "El nuevo modelo nos da un pasaporte que es el cuarto mejor del mundo y está listo".

Sin embargo, la brecha entre el optimismo gubernamental y los hallazgos técnicos de la Contraloría genera un clima de incertidumbre para el ciudadano de a pie.

Si el sistema falla el 1 de abril, las consecuencias no serán solo administrativas; se traduciría en miles de colombianos sin posibilidad de viajar, estudiar o trabajar en el exterior por falta de un documento válido.