Avisan a miles de colombianos que perderían sus pasaportes: hay fecha límite

Desde la Cancillería hicieron un llamado a más de 7.000 personas que podrían quedarse sin el documento en caso de no realizar un trámite clave.

enero 09 de 2026
10:47 a. m.
La Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca informó que actualmente tiene 7.500 pasaportes en custodia correspondientes a ciudadanos que iniciaron el trámite en el año 2025, realizaron el pago, pero no continuaron el proceso ni reclamaron el documento. La situación afecta principalmente a quienes adelantaron el trámite en la ciudad de Cali y no han finalizado el procedimiento.

De acuerdo con la información oficial, estos pasaportes permanecen almacenados a la espera de que los titulares se acerquen a completar el trámite. Sin embargo, existe un plazo límite hasta el 16 de enero, después del cual el dinero pagado por el trámite se pierde, ya que el proceso no fue culminado dentro de los tiempos establecidos.

Pasaportes serán destruidos

La Oficina de Pasaportes fue enfática en señalar que, una vez vencido el plazo, no hay posibilidad de recuperar el dinero pagado. Además, el pasaporte entra en el proceso de devolución a la Cancillería para su posterior destrucción, lo que obliga al ciudadano a iniciar un nuevo trámite desde cero si requiere el documento en el futuro.

Este llamado busca evitar que más ciudadanos del Valle del Cauca pierdan el valor de su trámite y que los pasaportes continúen acumulándose sin ser reclamados. La recomendación es clara: quienes hayan iniciado el trámite en 2025 y no lo hayan finalizado deben acercarse antes del 16 de enero para completar el proceso correspondiente.

Sube el precio del pasaporte en 2026

Otro factor determinante en el llamado a quienes no han reclamado sus pasaportes es que para 2026 el trámite costará más que el año anterior, razón por la cual buscan evitar que los ciudadanos paguen otra vez, pero ahora con un valor superior.

El incremento está asociado al Impuesto de Timbre, lo cual grava varios trámites del Estado. Con este ajuste, los valores del pasaporte quedaron de la siguiente manera.

  • Pasaporte ordinario: $111.000 + $79.000 de impuesto de timbre = $190.000
  • Pasaporte ejecutivo: $244.000 + $79.000 de impuesto de timbre = $323.000
  • Pasaporte de emergencia: $192.000, valor final (ya que no aplica impuesto de timbre).
