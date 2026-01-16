Producción de pasaportes estaría en grave peligro: alarmas están encendidas y hay preocupación

La implementación del nuevo modelo de pasaportes ha sido entre sorpresivo y polémico. La preocupación principal se ha centrado en las capacidades para continuar con la expedición sin inconvenientes.

A finales de agosto de 2025, la Cancillería extendió el contrato que tenía con Thomas Greg & Sons para los pasaportes. Se hizo bajo la figura de la urgencia manifiesta, dado que Imprenta Nacional aún no tenía las capacidades suficientes.

¿Cuándo comenzará el nuevo modelo?

La extensión comenzó el 11 de agosto e irá hasta el 30 de abril de este 2026. La atención estará presente al día siguiente, viernes 1 de mayo. En ese momento, comenzará a regir el nuevo modelo a la cabeza de Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

Mientras continúa el contrato con Thomas Greg, las partes del nuevo modelo deben estar adecuando la estructura para la puesta en marcha. Paralelamente, los entes de control han seguido de cerca el proceso.

La más reciente advertencia vino de la Contraloría, considerando que hay riesgo financiero para la implementación del modelo por falta de estimación en los costos. En pocas palabras, no hay soportes suficientes que respalden la financiación.

Las dudas de la Contraloría: incumplimientos y vacíos

Muestra de ello es que, al parecer, no están definidos los valores que la Cancillería deberá pagarle a Imprenta Nacional por la personalización de documentos. Tampoco habría garantías y, por ende, los ciudadanos quedarían en el limbo al necesitarlos.

RELACIONADO Contraloría emite dos alertas por fallas en financiación e importación del nuevo modelo de pasaportes

Un dato no menor es el cambio de divisa. Al tratarse de Portugal, la conversión se hace al euro y, según expuso la entidad, no hay estudio de cobertura. De igual forma, preocupa que no estarían contemplados los costos que incluyen IVA u otras tasas.

Por último, uno de los puntos que más prende las alarmas es que podría haber incumplimiento en las fechas. Aparte del gigantesco daño que le haría a los ciudadanos, acarrearía sanciones económicas.