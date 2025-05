"Estás cancelado, Calamaro": la respuesta de la senadora que prohibió las corridas de toros al artista

El paso de Andrés Calamaro por Cali dejó un profundo malestar entre asistentes, activistas por los derechos animales y autoridades.

La polémica se desató cuando el reconocido músico argentino protagonizó un momento de tensión en pleno concierto tras realizar gestos asociados a la tauromaquia, actividad que ha sido prohibida en Colombia por ley desde 2024, y que desaparecerá por completo en 2027.

En medio de su show, Calamaro agitó una chaqueta como si estuviera frente a un toro, en clara alusión a una faena taurina. Este gesto provocó el rechazo inmediato del público, que respondió con abucheos y reclamos.

El cantante, visiblemente molesto, lanzó la prenda al suelo y se retiró del escenario.

La fuerte respuesta de la senadora que prohibió las corridas de toros

Frente a la controversia, una de las voces más críticas fue la de la senadora Esmeralda Hernández, impulsora de la ley No Más Olé, aprobada en 2024 por el Congreso. La norma prohíbe progresivamente las corridas de toros y establece un periodo de transición de tres años que culminará en 2027 con la eliminación total de estos espectáculos.

Hernández difundió una carta abierta en formato de video dirigida a Calamaro, en la que expresó su decepción por la actitud del artista, al que en el pasado reconoció por sus letras y su influencia cultural.

Andrés, a muchos nos enseñaste que la música puede ser refugio. Tus letras marcaron una generación… Pero los ídolos también envejecen, y no siempre con dignidad.

La congresista le reprochó haber “ofendido a quienes decidimos dedicar nuestras vidas a la protección de otras formas de vida” y sostuvo que su intervención en el concierto fue más una apología a la violencia que una expresión artística.

Ofendiste a un país entero que respaldó una ley histórica, porque entendimos que decir ‘no más olé’ era rechazar el disfrute con la sangre y la muerte de seres inocentes.

¿Qué fue lo que pasó con Andrés Calamaro en Cali?

El evento tuvo lugar en Cali donde se desarrollaba con normalidad el concierto del artista argentino hasta que, en medio de su presentación, Calamaro interrumpió la música para realizar un gesto taurino.

Con una chaqueta en la mano, hizo movimientos típicos de un torero frente al toro, lo que fue interpretado por muchos asistentes como una provocación directa en una ciudad donde la Plaza de Toros ya no se usa para este tipo de espectáculos.

El gesto despertó la desaprobación del público. Algunos comenzaron a gritar, otros exigieron respeto. Ante los reclamos, el cantante arrojó la chaqueta al piso, abandonó el escenario y, minutos después, regresó para reafirmar su apoyo a los defensores de la tauromaquia.

“Siento lástima por quienes se molestaron con mis palabras”, dijo, antes de despedirse del público caleño.

Las redes sociales se llenaron de testimonios de asistentes que se sintieron insultados.

“Lo que hiciste hoy fue una falta de respeto total”, escribió una ciudadana. Otro usuario agregó: “Si te dan la bienvenida en mi país, por favor procura respetar”.

Un asistente relató: “ayer la cogió contra Cali porque como Cali tiene cerrada la plaza para ese tipo de espectáculos, entonces no le gustó. Empezó a decir que no había libertad, que no se permitía, que el debate cultural de Cali era impresionante… Pero fueron más los odios que despertó”.

“Tus palabras ya ni siquiera sorprenden”, dijo la senadora

En su video, la senadora Hernández también aludió a otros pronunciamientos del cantante en el pasado.

Tus palabras ya ni siquiera sorprenden, porque al igual que defiendes la barbarie de la tauromaquia, también justificas el machismo rancio que te identifica e incluso el genocidio contra el pueblo palestino.

“En lugar de un concierto, le ofreciste a Cali una apología a la tortura, irrespetaste a la gente que fue a verte y a la ciudad que te abrió sus puertas. Cuando el público te cuestionó, huiste con la cobardía que caracteriza a los taurinos por más que siempre traten de disfrazarla de valentía”.

La congresista concluyó con una sentencia contundente:

Es posible que sigas tocando en muchas plazas, pero ya no será con la complicidad de este pueblo que eligió la vida, porque en Colombia estás cancelado, Calamaro. Hasta nunca.

¿En qué consiste la ley No Más Olé?

La ley No Más Olé, que fue aprobada con el respaldo de diversas bancadas y movimientos sociales, cuenta con un amplio apoyo de la ciudadanía y de organizaciones como la Plataforma Colombiana por los Animales - ALTO, que la promovieron desde sus inicios.

Aunque fue demandada por sectores taurinos ante la Corte Constitucional, sus impulsores confían en que será ratificada por el alto tribunal.

Desde la Alcaldía de Cali y otras ciudades donde ya se ha eliminado el uso de plazas para espectáculos taurinos, se ha promovido el uso de estos espacios para actividades culturales y deportivas.

Y es por esto que, lo ocurrido en el concierto de Calamaro ha sido interpretado como un intento de provocar y despreciar el proceso social y legislativo que puso fin a las corridas de toros en el país.