La Gran Encuesta: intención de voto para la primera vuelta presidencial

Luego de las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo, GAD3 realizó una encuesta para Noticias RCN sobre la intención de voto de los colombianos de cara a la primera vuelta presidencial que se realizará el 31 de mayo de 2026.

RELACIONADO Estos son los posibles escenarios de segunda vuelta en La Gran Encuesta

Los ciudadanos fueron preguntados por su intención de voto a la Presidencia, preferencia de candidatos a la Vicepresidencia y posibles escenarios para la segunda vuelta presidencial.

Haga clic en la siguiente imagen para conocer la ficha técnica y los resultados de La Gran Encuesta:

Intención directa de voto a la Presidencia

Dígame si en las próximas elecciones presidenciales tiene usted intención de votar y, en ese caso, ¿por qué candidato votaría?

Iván Cepeda 35%

Abelardo de la Espriella 21%

Paloma Valencia 16%

Claudia López 4%

Sergio Fajardo 3%

Miguel Uribe Londoño 1%

Santiago Botero 1%

Luis Gilberto Murillo 1%

Carlos Caicedo 0,3%

Clara Eugenia López 0,2%

Mauricio Lizcano 0,1%

Roy Barreras 0,1%

En blanco/nulo 6%

No votaría 6%

NS/NC 7%

Posibles escenarios en segunda vuelta presidencial

A la pregunta: le voy a plantear algunos posibles escenarios de segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026. En cada caso, dígame por cuál de los dos candidatos votaría usted.

1. Iván Cepeda – Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda 45%

Abelardo de la Espriella 36%

Votaría en blanco 10%

No votaría 6%

NS/NC 2%

2. Iván Cepeda – Sergio Fajardo

Iván Cepeda 44%

Sergio Fajardo 32%

Votaría en blanco 12%

No votaría 9%

NS/NC 2%

3. Iván Cepeda – Paloma Valencia

Iván Cepeda 43%

Paloma Valencia 40%

Votaría en blanco 8%

No votaría 6%

NS/NC 2%

4. Abelardo de la Espriella – Sergio Fajardo

Abelardo de la Espriella 33%

Sergio Fajardo 25%

Votaría en blanco 21%

No votaría 19%

NS/NC 3%

5. Paloma Valencia - Abelardo de la Espriella

Paloma Valencia 27%

Abelardo de la Espriella 27%

Votaría en blanco 23%

No votaría 19%

NS/NC 3%

Ficha técnica

Este es el cuestionario aplicado