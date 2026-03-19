La Gran Encuesta: intención de voto para la primera vuelta presidencial
Esta encuesta fue realizada en los últimos cuatro días y es presentada por GAD3 para Noticias RCN, La Fm y La República.
Luego de las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo, GAD3 realizó una encuesta para Noticias RCN sobre la intención de voto de los colombianos de cara a la primera vuelta presidencial que se realizará el 31 de mayo de 2026.
Los ciudadanos fueron preguntados por su intención de voto a la Presidencia, preferencia de candidatos a la Vicepresidencia y posibles escenarios para la segunda vuelta presidencial.
Haga clic en la siguiente imagen para conocer la ficha técnica y los resultados de La Gran Encuesta:
Intención directa de voto a la Presidencia
Dígame si en las próximas elecciones presidenciales tiene usted intención de votar y, en ese caso, ¿por qué candidato votaría?
- Iván Cepeda 35%
- Abelardo de la Espriella 21%
- Paloma Valencia 16%
- Claudia López 4%
- Sergio Fajardo 3%
- Miguel Uribe Londoño 1%
- Santiago Botero 1%
- Luis Gilberto Murillo 1%
- Carlos Caicedo 0,3%
- Clara Eugenia López 0,2%
- Mauricio Lizcano 0,1%
- Roy Barreras 0,1%
- En blanco/nulo 6%
- No votaría 6%
- NS/NC 7%
Posibles escenarios en segunda vuelta presidencial
A la pregunta: le voy a plantear algunos posibles escenarios de segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026. En cada caso, dígame por cuál de los dos candidatos votaría usted.
1. Iván Cepeda – Abelardo de la Espriella
- Iván Cepeda 45%
- Abelardo de la Espriella 36%
- Votaría en blanco 10%
- No votaría 6%
- NS/NC 2%
2. Iván Cepeda – Sergio Fajardo
- Iván Cepeda 44%
- Sergio Fajardo 32%
- Votaría en blanco 12%
- No votaría 9%
- NS/NC 2%
3. Iván Cepeda – Paloma Valencia
- Iván Cepeda 43%
- Paloma Valencia 40%
- Votaría en blanco 8%
- No votaría 6%
- NS/NC 2%
4. Abelardo de la Espriella – Sergio Fajardo
- Abelardo de la Espriella 33%
- Sergio Fajardo 25%
- Votaría en blanco 21%
- No votaría 19%
- NS/NC 3%
5. Paloma Valencia - Abelardo de la Espriella
- Paloma Valencia 27%
- Abelardo de la Espriella 27%
- Votaría en blanco 23%
- No votaría 19%
- NS/NC 3%