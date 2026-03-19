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La Gran Encuesta: intención de voto para la primera vuelta presidencial

Esta encuesta fue realizada en los últimos cuatro días y es presentada por GAD3 para Noticias RCN, La Fm y La República.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
07:01 p. m.
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Luego de las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo, GAD3 realizó una encuesta para Noticias RCN sobre la intención de voto de los colombianos de cara a la primera vuelta presidencial que se realizará el 31 de mayo de 2026.

Estos son los posibles escenarios de segunda vuelta en La Gran Encuesta
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Los ciudadanos fueron preguntados por su intención de voto a la Presidencia, preferencia de candidatos a la Vicepresidencia y posibles escenarios para la segunda vuelta presidencial.

Haga clic en la siguiente imagen para conocer la ficha técnica y los resultados de La Gran Encuesta:

Intención directa de voto a la Presidencia

Dígame si en las próximas elecciones presidenciales tiene usted intención de votar y, en ese caso, ¿por qué candidato votaría?

  • Iván Cepeda 35%
  • Abelardo de la Espriella 21%
  • Paloma Valencia 16%
  • Claudia López 4%
  • Sergio Fajardo 3%
  • Miguel Uribe Londoño 1%
  • Santiago Botero 1%
  • Luis Gilberto Murillo 1%
  • Carlos Caicedo 0,3%
  • Clara Eugenia López 0,2%
  • Mauricio Lizcano 0,1%
  • Roy Barreras 0,1%
  • En blanco/nulo 6%
  • No votaría 6%
  • NS/NC 7%
Intención de voto primera vuelta Encuesta 19 de marzo

Posibles escenarios en segunda vuelta presidencial

A la pregunta: le voy a plantear algunos posibles escenarios de segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026. En cada caso, dígame por cuál de los dos candidatos votaría usted.

1. Iván Cepeda – Abelardo de la Espriella

  • Iván Cepeda 45%
  • Abelardo de la Espriella 36%
  • Votaría en blanco 10%
  • No votaría 6%
  • NS/NC 2%
Intención de voto primera vuelta Encuesta 19 de marzo

2. Iván Cepeda – Sergio Fajardo

  • Iván Cepeda 44%
  • Sergio Fajardo 32%
  • Votaría en blanco 12%
  • No votaría 9%
  • NS/NC 2%

3. Iván Cepeda – Paloma Valencia

  • Iván Cepeda 43%
  • Paloma Valencia 40%
  • Votaría en blanco 8%
  • No votaría 6%
  • NS/NC 2%

4. Abelardo de la Espriella – Sergio Fajardo

  • Abelardo de la Espriella 33%
  • Sergio Fajardo 25%
  • Votaría en blanco 21%
  • No votaría 19%
  • NS/NC 3%

5. Paloma Valencia - Abelardo de la Espriella

  • Paloma Valencia 27%
  • Abelardo de la Espriella 27%
  • Votaría en blanco 23%
  • No votaría 19%
  • NS/NC 3%

Ficha técnica

Este es el cuestionario aplicado

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