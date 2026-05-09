Velación de Germán Vargas Lleras: lugar, fecha y horarios

La familia de Germán Vargas Lleras confirmó los detalles de la ceremonia de velación del exvicepresidente que falleció a los 64 años, luego de una década enfrentando delicados problemas de salud derivados de un tumor cerebral diagnosticado en 2016.

Las honras fúnebres se llevarán a cabo en Bogotá, en el Palacio San Carlos, uno de los edificios históricos más representativos del centro de Bogotá.

El homenaje póstumo tendrá lugar en el Salón Bolívar, espacio elegido para recibir a familiares, dirigentes políticos, amigos cercanos y ciudadanos que deseen acompañar las exequias del dirigente político.

La velación estará abierta durante dos jornadas consecutivas y permitirá el ingreso del público en horarios establecidos.

Lugar, fecha y hora de la velación de Germán Vargas Lleras

La ceremonia se llevará a cabo en el Palacio San Carlos, reconocido por su importancia histórica y política en el país.

El lugar escogido para la despedida será el Salón Bolívar, donde se espera la presencia de diferentes figuras de la vida pública nacional, además de ciudadanos que quieran rendir homenaje a Vargas Lleras.

La familia anunció que la velación será:

El sábado 9 de mayo: las puertas estarán abiertas entre las 3:00 de la tarde y las 7:00

las puertas estarán abiertas entre las 3:00 de la tarde y las 7:00 El domingo 10 de mayo: el ingreso estará habilitado desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles relacionados con ceremonias religiosas adicionales ni con el sitio donde se llevarán a cabo las exequias definitivas.

¿Quiénes pueden asistir a la velación de Germán Vargas Lleras?

La ceremonia en el Palacio San Carlos permitirá que diferentes sectores del país acompañen la despedida de una de las figuras políticas más reconocidas de las últimas décadas en Colombia.

Se espera que durante las jornadas de velación lleguen dirigentes políticos, representantes de distintos sectores y ciudadanos que siguieron la trayectoria pública de Vargas Lleras.

Por ahora, la familia no ha confirmado si habrá actos protocolarios adicionales ni si se realizarán ceremonias privadas posteriores.

La noticia del fallecimiento del exvicepresidente generó reacciones en diversos sectores políticos y sociales por la larga trayectoria pública que mantuvo durante varios años en el escenario nacional.

Germán Vargas Lleras murió en Bogotá, tras un tratamiento en EE. UU.

La muerte de Germán Vargas Lleras ocurrió después de un prolongado proceso médico que comenzó en 2016, cuando confirmó públicamente que padecía un tumor cerebral.

Desde ese momento, el dirigente político fue sometido a distintos procedimientos médicos tanto en Colombia como en Houston, Estados Unidos, donde recibió atención especializada.

En las últimas semanas mantuvo acompañamiento clínico domiciliario en Bogotá.