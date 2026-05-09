CANAL RCN
Colombia

Velación de Germán Vargas Lleras: lugar, fecha y horarios

El Palacio San Carlos será el escenario donde dirigentes políticos, familiares y ciudadanos podrán rendir homenaje póstumo al exvicepresidente.

Velación de Germán Vargas Lleras: lugar, fecha y horarios
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 09 de 2026
09:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La familia de Germán Vargas Lleras confirmó los detalles de la ceremonia de velación del exvicepresidente que falleció a los 64 años, luego de una década enfrentando delicados problemas de salud derivados de un tumor cerebral diagnosticado en 2016.

¿De qué murió Germán Vargas Lleras? Esta era la enfermedad que padecía
RELACIONADO

¿De qué murió Germán Vargas Lleras? Esta era la enfermedad que padecía

Las honras fúnebres se llevarán a cabo en Bogotá, en el Palacio San Carlos, uno de los edificios históricos más representativos del centro de Bogotá.

El homenaje póstumo tendrá lugar en el Salón Bolívar, espacio elegido para recibir a familiares, dirigentes políticos, amigos cercanos y ciudadanos que deseen acompañar las exequias del dirigente político.

La velación estará abierta durante dos jornadas consecutivas y permitirá el ingreso del público en horarios establecidos.

Quién era Germán Vargas Lleras, el político que fundó el partido Cambio Radical
RELACIONADO

Quién era Germán Vargas Lleras, el político que fundó el partido Cambio Radical

Lugar, fecha y hora de la velación de Germán Vargas Lleras

La ceremonia se llevará a cabo en el Palacio San Carlos, reconocido por su importancia histórica y política en el país.

El lugar escogido para la despedida será el Salón Bolívar, donde se espera la presencia de diferentes figuras de la vida pública nacional, además de ciudadanos que quieran rendir homenaje a Vargas Lleras.

La familia anunció que la velación será:

  • El sábado 9 de mayo: las puertas estarán abiertas entre las 3:00 de la tarde y las 7:00
  • El domingo 10 de mayo: el ingreso estará habilitado desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles relacionados con ceremonias religiosas adicionales ni con el sitio donde se llevarán a cabo las exequias definitivas.

Germán Vargas Lleras: el político colombiano que sobrevivió a dos atentados de las Farc
RELACIONADO

Germán Vargas Lleras: el político colombiano que sobrevivió a dos atentados de las Farc

¿Quiénes pueden asistir a la velación de Germán Vargas Lleras?

La ceremonia en el Palacio San Carlos permitirá que diferentes sectores del país acompañen la despedida de una de las figuras políticas más reconocidas de las últimas décadas en Colombia.

Se espera que durante las jornadas de velación lleguen dirigentes políticos, representantes de distintos sectores y ciudadanos que siguieron la trayectoria pública de Vargas Lleras.

Por ahora, la familia no ha confirmado si habrá actos protocolarios adicionales ni si se realizarán ceremonias privadas posteriores.

La noticia del fallecimiento del exvicepresidente generó reacciones en diversos sectores políticos y sociales por la larga trayectoria pública que mantuvo durante varios años en el escenario nacional.

Este fue el último trino de Germán Vargas Lleras: resumió su vida y criticó al gobierno
RELACIONADO

Este fue el último trino de Germán Vargas Lleras: resumió su vida y criticó al gobierno

Germán Vargas Lleras murió en Bogotá, tras un tratamiento en EE. UU.

La muerte de Germán Vargas Lleras ocurrió después de un prolongado proceso médico que comenzó en 2016, cuando confirmó públicamente que padecía un tumor cerebral.

Desde ese momento, el dirigente político fue sometido a distintos procedimientos médicos tanto en Colombia como en Houston, Estados Unidos, donde recibió atención especializada.

En las últimas semanas mantuvo acompañamiento clínico domiciliario en Bogotá.

Germán Vargas Lleras, uno de los políticos con más trayectoria de Colombia
RELACIONADO

Germán Vargas Lleras, uno de los políticos con más trayectoria de Colombia

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Germán Vargas Lleras

Este fue el último trino de Germán Vargas Lleras: resumió su vida y criticó al gobierno

Clan del Golfo

Clan del Golfo atacó con explosivos un camión del Ejército en Salgar, Antioquia

Disidencias de las Farc

La Fiscalía tiene la última palabra sobre la suspensión de órdenes de captura de peligrosos criminales

Otras Noticias

FIFA

¿Pegó mal una lámina del álbum del Mundial? Este truco promete despegarla sin romperla

Coleccionistas del álbum empezaron a compartir un método casero para corregir errores al pegar las estampas.

Ministerio de Salud

¿Hay presencia del hantavirus en Colombia? Esto respondió el Ministerio de Salud

La entidad dio a conocer que actualmente no se han confirmado casos de infección por esta enfermedad.

Mundial de fútbol

Bogotá tendrá evento masivo de intercambio de monas Panini del Mundial

México

Niño con coeficiente intelectual mayor al de Einstein se prepara para ingresar a la universidad a sus 10 años

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 8 de mayo de 2026: último sorteo