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Este fue el último trino de Germán Vargas Lleras: resumió su vida y criticó al gobierno

El exvicepresidente publicó en X un mensaje en el que rescató momentos de su gestión pública.

Noticias RCN

mayo 09 de 2026
08:41 a. m.
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El exvicepresidente Germán Vargas Lleras publicó un mensaje en su cuenta de X el pasado 4 de marzo, invitando a votar por las listas de Cambio Radical en las elecciones del Congreso del 8 de mayo.

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En un video de un minuto, Vargas Lleras hizo un recorrido por diversos momentos significativos de su trayectoria en el sector público, mientras reflexionaba sobre la situación actual del país.

He visto este país levantarse muchas veces. Con esfuerzo. Con decisiones difíciles. Con gente que creyó en el rumbo.

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Vargas Lleras criticó al gobierno en su último trino

El tono del mensaje se tornó crítico al evaluar las circunstancias actuales:

"Por eso preocupa ver cómo hoy se perdió el rumbo", señaló Vargas Lleras, quien durante su carrera política ocupó diversos cargos de relevancia nacional, siendo incluso vicepresidente durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

En el video también se abordaron temas relacionados con la extinción de dominio y la presencia del Estado en diversas zonas del territorio nacional.

¿Estará la extinción del derecho de dominio? El Estado no ejerce la autoridad en la zona de extinción.

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El video de su último trino resumió su vida política

El exvicepresidente fue enfático al señalar que el momento político por el que atraviesa el país requiere experiencia y no improvisación.

Este no es momento de improvisar. Es momento de corregir. Elijamos bien".

La intervención concluyó con una invitación directa: "Los invito a votar por las listas de Cambio Radical. Recuperemos el rumbo.

En las imágenes del clip se ven distintos momentos clave de su vida política, desde atentados hasta su último rol: el de abuelo.

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