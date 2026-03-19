Estos son los posibles escenarios de segunda vuelta en La Gran Encuesta

Los escenarios de segunda vuelta de la Gran Encuesta de GAD3 Colombia para RCN Televisión evidencian un panorama electoral en el que Iván Cepeda parte con ventaja frente a todos sus posibles contendores, aunque con márgenes distintos que reflejan un alto grado de incertidumbre y un electorado aún en proceso de definición.

Cepeda consolida ventaja, pero no definitiva

En el escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el candidato de izquierda alcanza el 45% de intención de voto, frente al 36% de su rival. A pesar de la diferencia de nueve puntos, el resultado no es concluyente si se tiene en cuenta que un 10% votaría en blanco y un 6% afirma que no participaría, lo que deja un segmento significativo del electorado por fuera de la contienda directa.

Un comportamiento similar se observa en el escenario frente a Sergio Fajardo. Cepeda obtendría el 44%, mientras que el exgobernador de Antioquia alcanzaría el 32%. En este caso, el voto en blanco sube al 12% y la abstención potencial al 9%, lo que sugiere que el centro político no logra captar de manera efectiva a los votantes inconformes con la polarización.

Estos dos escenarios reflejan una constante: Cepeda mantiene una base sólida y consistente, pero no logra ampliar significativamente su ventaja frente a segmentos que optan por no votar o por alternativas no alineadas.

Valencia, la rival más competitiva

El escenario más cerrado se presenta en un eventual enfrentamiento entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. Según la Gran Encuesta, Cepeda obtendría el 43% frente al 40% de la senadora, una diferencia de apenas tres puntos que se encuentra dentro del margen de error.

Este resultado es particularmente relevante porque muestra que Valencia logra consolidar de manera más efectiva el voto de derecha, reduciendo tanto el voto en blanco (8%) como la abstención (6%). A diferencia de otros candidatos, su candidatura parece tener mayor capacidad de movilización y de concentración del electorado opositor.

En términos políticos, este escenario sugiere que una eventual unificación de la derecha en torno a una figura como Valencia podría convertir la segunda vuelta en una contienda mucho más competitiva de lo que indican los demás cruces.

Sin Cepeda, crece la incertidumbre

Los escenarios en los que Iván Cepeda no participa muestran un panorama más fragmentado y con menor legitimidad electoral. En un enfrentamiento entre Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, el primero obtendría el 33% frente al 25% del segundo, pero con niveles de voto en blanco (21%) y abstención (19%) que reflejan un amplio rechazo a ambas opciones.

Algo similar ocurre en el cruce entre Paloma Valencia y De la Espriella, donde ambos candidatos empatan con el 27%. En este caso, el voto en blanco alcanza el 23% y la abstención el 19%, configurando un escenario de alta dispersión y baja adhesión electoral.

Estos datos evidencian una posible crisis de representación en ausencia de un candidato que logre aglutinar mayorías claras, lo que incrementa la volatilidad del electorado.

Un escenario abierto y condicionado por alianzas

En conjunto, los resultados de la Gran Encuesta muestran que, aunque Iván Cepeda lidera en todos los escenarios de segunda vuelta, la elección presidencial de 2026 está lejos de estar definida. La competitividad depende en gran medida del rival que enfrente y de la capacidad de los distintos sectores políticos para construir alianzas.

El comportamiento del voto en blanco y la abstención será determinante, así como la posibilidad de que sectores hoy fragmentados logren consolidarse en torno a candidaturas únicas. En ese contexto, la segunda vuelta se perfila como un escenario abierto, donde las diferencias pueden reducirse y el resultado final dependerá de la recomposición del mapa político en los meses previos a la elección.