CANAL RCN
Colombia Video

Mató cruelmente al perro que mordió a su madre en Vélez, Santander: lo capturaron en flagrancia

El hombre de 31 años entró a una finca vecina tras el ataque del perro a adulta mayor de 61 años y acabó cruelmente con su vida.

Noticias RCN

mayo 09 de 2026
11:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo caso de maltrato animal ha generado indignación en el municipio de Vélez, Santander, donde un hombre de 31 años fue capturado por asesinar con arma blanca a un perro de raza criolla que había mordido a su madre, una adulta mayor de 61 años.

Sujeto atropelló a una perrita en Soacha, habría fingido llevarla al veterinario y resultó abandonada en el camino
RELACIONADO

Sujeto atropelló a una perrita en Soacha, habría fingido llevarla al veterinario y resultó abandonada en el camino

Los hechos ocurrieron en la vereda Los Ejidos, zona rural del municipio santandereano, donde el canino atacó a la mujer.

Posterior a la intervención policial, en la que pusieron un comparendo a los dueños del animal, el hijo de la víctima del ataque decidió tomar represalias por su cuenta.

Perrito criollo murió tras brutal golpiza de dos hombres en Palmira: su cuidadora contó cómo ocurrió todo
RELACIONADO

Perrito criollo murió tras brutal golpiza de dos hombres en Palmira: su cuidadora contó cómo ocurrió todo

Perro que mordió a una adulta mayor fue asesinado por el hijo

Según informaron las autoridades, la Policía del municipio acudió al lugar del incidente inicial y procedió a imponer un comparendo pedagógico a la familia propietaria del animal, debido a que el perro no portaba bozal al momento del ataque a la adulta mayor.

El hijo de la mujer, un hombre de 31 años invadió una finca vecina donde se encontraba el animal y lo atacó con arma blanca hasta causarle la muerte.

Ni las mascotas se salvan: dos perritos en Bogotá fueron hurtados al interior de los vehículos de sus dueños
RELACIONADO

Ni las mascotas se salvan: dos perritos en Bogotá fueron hurtados al interior de los vehículos de sus dueños

Capturaron en flagrancia al hombre que asesinó al perro que mordió a su madre

La Policía llegó al lugar de los hechos y procedió a realizar la captura en flagrancia del agresor, quien ahora enfrenta un proceso judicial por maltrato animal.

Las autoridades indicaron que el capturado podría enfrentar todo el peso de la ley, lo que implicaría una condena de cerca de tres años de prisión por el delito cometido contra el animal, bajo la Ley Ángel.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Germán Vargas Lleras

Velación de Germán Vargas Lleras: lugar, fecha y horarios

Germán Vargas Lleras

Este fue el último trino de Germán Vargas Lleras: resumió su vida y criticó al gobierno

Clan del Golfo

Clan del Golfo atacó con explosivos un camión del Ejército en Salgar, Antioquia

Otras Noticias

Inteligencia Artificial

Cómo la IA transformó la atención al cliente en Colombia: la impresionante evolución del BPO

Lo que antes era soporte operativo hoy se convierte en una industria estratégica impulsada por datos, tecnología y experiencia del cliente.

Giro de Italia

¡Sorpresivo! El uruguayo Thomas Silva le arrebató la segunda etapa del Giro de Italia al francés

Histórica victoria del uruguayo en la segunda etapa del Giro de Italia.

Estados Unidos

Una persona fue absorbida por el motor de un avión en el aeropuerto de Denver, EE. UU.

FIFA

¿Pegó mal una lámina del álbum del Mundial? Este truco promete despegarla sin romperla

Ministerio de Salud

¿Hay presencia del hantavirus en Colombia? Esto respondió el Ministerio de Salud