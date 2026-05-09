Mató cruelmente al perro que mordió a su madre en Vélez, Santander: lo capturaron en flagrancia

Un nuevo caso de maltrato animal ha generado indignación en el municipio de Vélez, Santander, donde un hombre de 31 años fue capturado por asesinar con arma blanca a un perro de raza criolla que había mordido a su madre, una adulta mayor de 61 años.

Los hechos ocurrieron en la vereda Los Ejidos, zona rural del municipio santandereano, donde el canino atacó a la mujer.

Posterior a la intervención policial, en la que pusieron un comparendo a los dueños del animal, el hijo de la víctima del ataque decidió tomar represalias por su cuenta.

Perro que mordió a una adulta mayor fue asesinado por el hijo

Según informaron las autoridades, la Policía del municipio acudió al lugar del incidente inicial y procedió a imponer un comparendo pedagógico a la familia propietaria del animal, debido a que el perro no portaba bozal al momento del ataque a la adulta mayor.

El hijo de la mujer, un hombre de 31 años invadió una finca vecina donde se encontraba el animal y lo atacó con arma blanca hasta causarle la muerte.

Capturaron en flagrancia al hombre que asesinó al perro que mordió a su madre

La Policía llegó al lugar de los hechos y procedió a realizar la captura en flagrancia del agresor, quien ahora enfrenta un proceso judicial por maltrato animal.

Las autoridades indicaron que el capturado podría enfrentar todo el peso de la ley, lo que implicaría una condena de cerca de tres años de prisión por el delito cometido contra el animal, bajo la Ley Ángel.