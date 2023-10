La crudeza de la desnutrición en Colombia: el hambre es una necesidad que no da tregua

Ningún niño debería pasar hambre en Colombia. Sin embargo, esa triste y repudiable realidad sigue siendo parte del día a día. Las cifras de menores que sufren desnutrición son dramáticas.

En el asentamiento humano, Villa de Dios, en Aguachica, Cesar, vive Miguel Ángel Parra junto a sus cuatro hijos, su esposa y su hermana. Esta numerosa familia ha tenido que enfrentar una difícil situación económica en el último año, por una lesión que sufrió en la columna y que lo dejó en silla de ruedas.

Miguel Ángel Parra reveló el drama que vive para poder alimentarse: “Yo era el motor de la casa. Me enfermé y hemos vivido unas condiciones críticas por economía, porque soy un padre de familia que no tengo ayuda, soy extranjero y no tengo, no tengo nada”.

De verdad comemos por la misericordia de Dios, porque él es grande y poderoso

La cruda historia del hambre en Colombia

Hay días que hemos tenido para comer tres cenitas y raciones para los niños y para mí. Hay días que también no como, otros se come dos comidas y en veces no se cena porque ya no hay.

Se estima que en Colombia más de 18 millones de personas viven en pobreza extrema con ingresos promedio de $396.000 mensuales, según la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco).

Juan Carlos Buitrago, director de Abaco, explicó que “hoy en Colombia 17,6 millones de personas no logran comer los alimentos que venían comiendo, están bajando la calidad de lo que comen y se saltan comidas, pidiendo alimentos prestados o incluso endeudándose para adquirirlos”.

Las devastadoras cifras de la desnutrición en Colombia

Las condiciones de pobreza extrema en el país han generado que los índices de muertes en niños por desnutrición aguda aumenten. En lo que va corrido de este año han fallecido 231 menores de cinco años por desnutrición aguda en los departamentos de La Guajira, Chocó, Cesar, Bolívar y Magdalena.

La Guajira: 54 casos

Chocó: 36 casos

Cesar: 19 casos

Bolívar: 16 casos

Magdalena: 14 casos

En Colombia necesitamos una política pública de seguridad alimentaria nutricional. Tenemos que trabajar todas las personas que podemos ayudar. Juntar al gobierno, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas privadas para trabajar en esta crisis alimentaria, señalo el director de Abaco.

La desnutrición crónica de niños en Colombia

Hoy en Colombia tenemos 560.000 niños menores de cinco años con una enfermedad que se llama desnutrición crónica. De acuerdo con Buitrago, a estos niños no les está creciendo el cerebro, y está demostrado que van a tener en promedio de 14 puntos menos de coeficiente intelectual, cinco años menos de escolaridad y 54% menos de ingresos en su vida adulta.

En esta crisis alimentaria en el país, nueve millones de niños pequeños están destinados a hacer más pobres y menos inteligentes por culpa del hambre.

Desde el banco de alimentos se adelanta un programa de recuperación de alimentos dónde las industrias, supermercados, centrales de abastos y hogares colombianos pueden donar los excedentes agrícolas.

Departamentos con mayor número de niños con desnutrición