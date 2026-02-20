La Mesa Ancha pone a prueba a 'Pechy Players' como candidato al Congreso

En una nueva edición de la Mesa Ancha Electoral, Edwin Brito, conocido en redes como Pechy Players y candidato al Senado, Jaime Arizabaleta y Kevin Pérez 'El de la Ruana', candidatos a la Cámara de Representantes, analizaron temas clave en la agenda y hablaron de sus propuestas.

La discusión se dio en medio de tensiones entre el presidente Gustavo Petro y la Registraduría, especialmente por cuestionamientos sobre formularios E-14, software y transparencia del proceso.

Kevin Pérez Rey, candidato a la Cámara por Cundinamarca, sostuvo que existe un desgaste generalizado hacia las entidades públicas, tanto en zonas urbanas como rurales. Afirmó confiar en las instituciones que “defienden la democracia”, aunque reconoció que la desconfianza ciudadana ha aumentado en el contexto electoral actual.

Jaime Arizabaleta, aspirante por el Valle del Cauca, cuestionó tanto al Gobierno como a la autoridad electoral, señalando dificultades para la oposición en materia de garantías, orden público y competencia política. Desde su perspectiva, el debate no solo es tecnológico sino estructural, y llamó a fortalecer la vigilancia ciudadana del voto.

Por su parte, el 'Pechy', creador de contenido con amplia comunidad digital, enfatizó en la necesidad de respetar la voluntad popular y expresó preocupación por prácticas como la presunta votación de personas fallecidas. Aunque aseguró que confía en el sistema porque de allí surgió el actual mandatario, admitió temores en regiones donde históricamente se denuncian irregularidades.

Las propuestas de Pérez y Arizabaleta

Arizabaleta mencionó propuestas relacionadas a los bloqueos y actos vandálicos en manifestaciones populares, buscando más poder para la fuerza pública. Además, mencionó una ley para bajar la edad de imputabilidad, como ya pasó en Argentina.

Por su parte, Rey mencionó proyectos relacionados al impulso al agro y los jóvenes en zonas rurales de Cundinamarca, destacando los roles que ya ha venido ejerciendo en los últimos años como líder social.

'Pechy Players': del personaje digital al candidato al Congreso

Un aspecto diferenciador de esta Mesa Ancha Electoral fue la participación de Edwin Brito, quien ha construido una identidad digital bajo el nombre de 'Pechy Players'. Durante el programa, explicó la diferencia entre el personaje humorístico y su faceta como padre de familia y profesional del sector agropecuario.

Brito destacó su experiencia laboral de más de dos décadas vinculada al agro y trabajo institucional, subrayando que su candidatura busca representar al campo y a la juventud. Señaló que su comunidad en plataformas como TikTok se ha convertido en un activo político, pero insistió en que su propuesta va más allá del entretenimiento.