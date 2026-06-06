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Periodista de Colombia fue asesinado a tiros: esto se sabe

La Fundación para la Libertad de Prensa ya se pronunció tras lo ocurrido.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

junio 06 de 2026
05:13 p. m.
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Este sábado 6 de junio de 2026, la violencia apagó la vida de un periodista colombiano.

Cristian Herrera, que trabajaba en la Alcaldía de Cúcuta y también ejerció como comunicador en el diario La Opinión, fue asesinado a tiros.

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Según lo que se ha conocido, el periodista colombiano había sido amenazado e, incluso, en su cuenta de X habló del tema.

"Tristemente, el periodismo investigativo agoniza en Norte de Santander. Ya no se puede indagar sin ser víctima de amenazas o de presiones. Se tenía que decir y se dijo", escribió en la red social en la mañana del 13 de septiembre de 2024.

¿Qué se sabe del asesinato de Cristian Herrera, el periodista colombiano?

Lo reportado por las autoridades es que el periodista Cristian Herrera se encontraba en Cúcuta y llegó en su vehículo a la casa de unos familiares.

Sin embargo, en el momento en el que se bajó, fue interceptado por hombres armados que le dispararon en al menos seis ocasiones.

Tras el ataque, el periodista Cristian Herrera fue trasladado a un centro médico cercano, pero, desafortunadamente, los especialistas confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Estas han sido las reacciones tras la muerte del periodista Cristian Herrera

Después de que se confirmó el asesinato de Cristian Herrera, la Fundación para la Libertad de Prensa lamentó lo sucedido y emitió el siguiente pronunciamiento:

Hoy el periodismo colombiano nuevamente está de luto. Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Herrera, en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia.

Además, la Procuraduría también condenó el crimen del periodista y solicitó una investigación exhaustiva.

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"El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, condena el crimen del periodista Cristian Herrera, perpetrado en las últimas horas por desconocidos, en Cúcuta. El jefe del Ministerio Público expresa su solidaridad a sus familiares, amigos y a la Fundación para la Libertad de Prensa, de la cual era corresponsal, y solicita a las autoridades competentes avanzar en la investigación de este hecho para identificar y judicializar a los responsables", indicó la Procuraduría en su cuenta de X.

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