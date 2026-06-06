"Cosas muy fuertes": Mhoni Vidente hizo inesperada predicción para este sábado 6 de junio

Mhoni Vidente volvió a tener un diálogo con El Heraldo de México y no solo habló del Mundial 2026, sino que también hizo una advertencia contundente para este sábado 6 de junio.

Según la reconocida astróloga, este es el 'Día de Lucifer' y, por ende', se deben evitar varias actividades.

Pero, ¿qué es lo que no se debe hacer, de acuerdo con el análisis de Mhoni Vidente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la advertencia de Mhoni Vidente para este sábado 6 de junio de 2026

Tras revelar sus cartas, Mhoni Vidente manifestó que las energías estarán fuertes a lo largo del 6 de junio y que lo mejor es evitar peleas e, incluso, cirugías.

"El día seis, del seis, del 2026, que es este sábado, va a ser el 'Día de Lucifer'. Se juntan mucho las energías oscuras en el mundo y se esperan cosas muy fuertes en cuestiones de golpes de Estado, caídas de aviones, sismos catastróficos y todo lo negativo. Recordemos que 'Lucifer' se pone contento cuando tú sufres porque odia tu felicidad, que estés saludable y que estés rezando a Dios", dijo Mhoni Vidente.

"Se recomienda prender una veladora blanca, rezarle a la Virgen María y a Jesucristo. Además, es mejor no sacarse ninguna muela y no hacerse ninguna cirugía para no tener ningún contratiempo. El día seis, del seis, que es este sábado, no se debe hacer nada, hay que estar en paz, no pelearse y sacarle la vuelta a los conflictos", añadió.

Su declaración se puede escuchar en el siguiente video, desde el minuto 55:

¿Qué más ha dicho Mhoni Vidente sobre junio de 2026?

En los análisis que Mhoni Vidente ha llevado a cabo desde que inició junio, ha dejado claro que puede ser un mes en el que se presenten factores inesperados.

No obstante, la astróloga radicada en México también ha expresado que puede ser una buena temporada para irse de vacaciones y obtener ganancias económicas.