Escándalo: jugador de selección que jugará el Mundial fue interrogado durante 7 horas en aeropuerto de EE.UU

La Selección de Irak, que jugará el Mundial 2026 e integra el grupo I junto a Noruega, Francia y Senegal, ya llegó a Estados Unidos.

Sin embargo, al arribar al aeropuerto O'Hare, situado en Chicago, uno de sus jugadores más importantes enfrentó un inesperado problema con las autoridades. ¿Qué fue lo que pasó?

Aymen Hussein, delantero de la Selección de Irak, fue retenido siete horas en un aeropuerto de Estados Unidos

Tras la llegada a territorio estadounidense, la delegación de la Selección de Irak pasó por migración en el aeropuerto O'Hare, pero Aymen Hussein, el delantero que marcó el gol de la clasificación al Mundial 2026, fue retenido para ser interrogado.

De acuerdo con información revelada por Reuters, el interrogatorio duró aproximadamente siete horas.

Además, también se ha conocido que a Aymen Hussein le revisaron su celular para verificar su identidad y que, al parecer, lo habrían confundido con un hombre que tiene su mismo nombre y está siendo buscado por las autoridades.

Tras este hecho sucedido en el aeropuerto de Chicago, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no se pronunció de inmediato.

Asimismo, la Selección de Irak tampoco tuvo ninguna reacción a través de sus redes sociales.

Un integrante de la delegación de la Selección de Irak no pudo entrar a Estados Unidos: esto pasó

Las autoridades estadounidenses no solo retuvieron al delantero Aymen Hussein, sino que también al fotógrafo Talal Salah.

No obstante, tras el extenso interrogatorio, este funcionario no tuvo el mismo desenlace que el futbolista, sino que no pudo ingresar a Estados Unidos para la Copa del Mundo.

"El fotógrafo de la selección nacional, Talal Salah, estuvo retenido durante más de 10 horas, fue sometido a controles telefónicos similares y, finalmente, se le negó la entrada a Estados Unidos", afirmó un funcionario consultado por Reuters.