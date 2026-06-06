¿Cómo lograr devoluciones tributarias efectivas por parte de la DIAN?

La recuperación de saldos a favor ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se ha convertido en una necesidad para numerosas empresas colombianas que buscan optimizar su flujo de caja y acceder a recursos que permanecen retenidos dentro de los procesos tributarios.

Sin embargo, obtener una devolución efectiva no siempre resulta sencillo. Los requisitos técnicos, las verificaciones de la administración tributaria y los riesgos asociados a errores en la documentación suelen convertirse en barreras para los contribuyentes que intentan adelantar estos trámites por cuenta propia.

En este escenario ha ganado relevancia la asesoría especializada, especialmente en procesos relacionados con la recuperación de saldos a favor y beneficios tributarios como la devolución del IVA.

Los obstáculos detrás de una devolución tributaria

Las compañías que buscan recuperar recursos ante la DIAN enfrentan procedimientos que exigen un alto nivel de precisión técnica y documental.

De acuerdo con Christian Quiñónez, socio fundador y director ejecutivo de Clevertax Assessment, uno de los errores más frecuentes consiste en iniciar solicitudes sin una estrategia clara, sin evaluar previamente los riesgos o sin contar con la documentación adecuada para soportar la reclamación.

A esto se suma un contexto en el que la administración tributaria mantiene controles estrictos sobre los recursos públicos y realiza revisiones detalladas antes de aprobar cualquier devolución.

Quiñónez asegura que los procesos suelen presentar múltiples dificultades para quienes no cuentan con experiencia especializada. Las devoluciones tributarias contienen numerosos detalles técnicos que pueden derivar en rechazos o retrasos cuando no se gestionan correctamente.

Precisamente por esa razón, cada vez más empresas buscan acompañamiento profesional para enfrentar este tipo de trámites.

RELACIONADO Estas son las personas que deben declarar renta ante la DIAN en caso de recibir remesas

Evaluar riesgos antes del trámite de devolución en la DIAN

Uno de los aspectos que más valoran las compañías es la posibilidad de conocer previamente las probabilidades de éxito y los riesgos asociados a una solicitud de devolución.

Para responder a esa necesidad, Clevertax desarrolló un sistema propio de medición de riesgo tributario basado en estándares promovidos por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este modelo se complementa con un esquema de cumplimiento tributario alineado con la Norma Europea UNE 19602.

La metodología permite identificar posibles observaciones antes de presentar la solicitud ante la DIAN, reduciendo la incertidumbre para los contribuyentes y ofreciendo mayor seguridad jurídica durante el proceso.

La firma sostiene que este enfoque preventivo ayuda a determinar la viabilidad de cada caso antes de iniciar cualquier actuación formal ante la autoridad tributaria.

Clevertax Assessment nació en junio de 2024 con el propósito de concentrarse exclusivamente en la recuperación de saldos a favor y devoluciones tributarias.

La empresa fue creada por exfuncionarios de la DIAN con experiencia en fiscalización y en el funcionamiento interno de la administración tributaria colombiana.

Para los expertos, la clave está en contar con análisis previos rigurosos, conocimiento especializado y una gestión adecuada que permita superar las exigencias de la administración tributaria y aumentar las posibilidades de obtener una devolución exitosa ante la DIAN.