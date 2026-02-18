Ni posibilidad de fraude ni suspensión de elecciones: el registrador pasó por Noticias RCN

Colombia se prepara para vivir una jornada electoral decisiva durante la primera mitad de 2026. La primera cita a las urnas será este domingo 8 de marzo, día en el que se elegirán senadores, representantes a la Cámara y candidatos definitivos de las tres consultas de cara a las elecciones presidenciales.

El registrador nacional, Hernán Penagos, habló con Noticias RCN sobre las garantías que tendrán los colombianos para salir a votar, además de las acciones que tomarán las autoridades electorales para enfrentar las afectaciones por la crisis climática y las amenazas de orden público.

¿Qué es el software y quién lo manejará en estas elecciones?

El software de escrutinio lo adquirió la Registraduría hace cuatro años y que sirvió para procesar los resultados de las elecciones de esa época. Ese software está actualizado y la Registraduría se lo entrega para su validación al CNE, porque es la entidad a la que le corresponde consolidar los datos totales de las elecciones nacionales.

Ese software cumple la tarea de recoger la información de cada uno de los niveles, es decir, información municipal y departamental, y luego consolidarla.

El software toma las actas, las suma y establece los resultados finales. No puede difundir información diferente a la que hay en las actas E-14 que son las que llenan los jurados de votación.

¿Cómo va a manejar la Registraduría el tema de las lluvias en algunas zonas del país?

Reiteramos que en Córdoba no se van a suspender ni a aplazar las elecciones. Sí tenemos incidencias; por ejemplo, en Córdoba hay cerca de 120 puestos de votación y cinco lugares de escrutinio.

Ya visitamos el departamento para mirar cuáles son las contingencias que debemos adoptar por las inundaciones. Ya tenemos una contingencia suponiendo que en esos lugares no se puedan llevar a cabo las elecciones entonces vamos a trasladar los puestos de votación, no vamos a cancelar.

Se van a trasladar a sitios cercanos, llevaremos carpas, a las autoridades y todos los jurados para que la ciudadanía pueda votar.

Lo mismo en cualquier otro lugar del país, por ejemplo, en Antioquia, donde las incidencias son menores, pero ya tenemos claro cómo y de qué manera enfrentar la contingencia.

¿Cuáles son las acciones que tomará la Registraduría para garantizar la transparencia y el desarrollo libre de las elecciones en los municipios en riesgo?

Hay cerca de 104 municipios en los que hay influencia de grupos armados ilegales con interés político. En esos lugares hay que desplegar capacidades operativas, acompañar el material electoral y estar el día de las elecciones con la fuerza pública cuidando el proceso.

No se trata solo de quienes salen a votar, hay que garantizar el voto libre.

¿Cuáles son los departamentos qué más le preocupan hoy?

Parte de Nariño, Cauca, Catatumbo, todo el corredor del sur de Bolívar al Catatumbo, en Putumayo hay unas circunstancias especiales porque los Comandos de Frontera a veces se enfrentan y obligan a las poblaciones a trasladarse a otros sectores, y el nordeste antioqueño.

¿Qué es lo más difícil que ha tenido que enfrentar en estas elecciones?

Lo más difícil son las noticias falsas. He dicho que esto supera a las entidades del Estado. Invito a que las personas se informen, pregunten cómo es el proceso, sepan que los votos los cuentan los jurados. Hay gente que no sabe eso.

¿Con qué se encontrarán los colombianos el 8 de marzo?

El 8 de marzo, los colombianos tendrán a su disposición tres tarjetones. Una de consultas electorales, la segunda del Senado de la República y la tercera de la Cámara de Representantes.

Es importante aclarar que los jurados solo entregarán las tarjetas de Senado y Cámara, mientras que la de consulta solo será informada para que el votante decida si la quiere o no.

En el caso de los tarjetones de Senado y Cámara, se encontrarán secciones de lista cerrada, en donde solo aparecerá el logo y nombre del partido; además de listas abiertas, en las que se verá el logo del partido, seguido de los números de los candidatos.