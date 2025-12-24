La Navidad llega con energía a miles de hogares históricamente excluidos: IPSE presentó su cierre de gestión 2025 desde Isla Grande

Isla Grande, en el Archipiélago de las Islas del Rosario, fue el escenario elegido por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) para presentar su cierre de gestión 2025. Desde allí, la entidad expuso los principales logros alcanzados durante el año en materia de acceso a energía eléctrica para comunidades históricamente excluidas.

La presentación se realizó en una granja agrovoltaica que hoy es referente nacional de Transición Energética Justa, soberanía energética y equidad social. Este proyecto simboliza la transformación de Isla Grande, una comunidad que permaneció en apagón durante más de 200 años y que ahora cuenta con soluciones energéticas sostenibles.

Durante el balance, el director del IPSE, Danny Ramírez, destacó el impacto social de estos avances, especialmente en una época cargada de significado para las familias colombianas.

“La Navidad es tiempo de familia y de esperanza. Para miles de colombianos, este año también llega con algo que nunca habían tenido: la energía”, afirmó.

Más de 17.500 usuarios beneficiados en zonas apartadas del país

Con corte al 10 de diciembre de 2025, el IPSE reportó que sus proyectos han beneficiado a más de 17.500 usuarios en todo el país. Estas iniciativas incluyen la implementación de soluciones solares, sistemas híbridos y el mejoramiento de redes eléctricas, impactando a comunidades de departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Magdalena, Cauca, Bolívar, Atlántico, Chocó, La Guajira, Guaviare, Vichada, Vaupés y Casanare.

Isla Grande fue seleccionada como sede del cierre de gestión por representar de manera integral la política energética del Gobierno Nacional, enfocada en llevar soluciones sostenibles y equitativas a las regiones más apartadas del territorio.

En ese sentido, Ramírez subrayó que estos resultados responden al compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Minas y Energía, liderado por el ministro Edwin Palma, de garantizar que el acceso a la energía sea un derecho fundamental y no un privilegio.

“El acceso a la energía es una herramienta de transformación social. Significa oportunidades, desarrollo y dignidad para las comunidades”, concluyó el director del IPSE.

Con este cierre de gestión, el IPSE reafirma su apuesta por un país más equitativo, en el que la ubicación geográfica no sea un obstáculo para acceder a un servicio esencial como la energía eléctrica.