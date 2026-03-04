"Vuelvo a verlo": alarmante predicción de reconocida vidente sobre el futuro de Colombia

Con el inicio de un nuevo mes del 2026, los astrólogos han aprovechado para leer sus cartas y prever qué podría pasar a nivel político, climático e, incluso, artístico.

Fue así como Alexandra Vidente Mundial, que cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok, realizó un nuevo análisis el pasado 3 de marzo y aseguró que en Colombia podrían vivirse situaciones preocupantes.

¿Cuáles serían? Descubra aquí en Noticias RCN las declaraciones exactas de la famosa vidente.

Colombia tiene que estar atenta con las inundaciones, según Alexandra Vidente Mundial

De acuerdo con Alexandra Vidente Mundial, es muy probable que en Colombia siga lloviendo con mucha fuerza y que se originen más catástrofes como las de los primeros meses.

"Veo mucha agua, muchísima, para lo que tiene que ver con Perú, Colombia y Venezuela. Además, vuelvo a ver temblores en esos países", comenzó expresando Alexandra Vidente Mundial.

"Veo pandemia para países como Colombia, Venezuela, Chile, Perú, México, Honduras y Guatemala. Esta se daría entre finales de este año y los comienzos del otro, y tienen que cuidarse muchísimo las personas mayores y los niños. Asimismo, veo desbordamientos de ríos y represas", añadió la reconocida astróloga.

¿Qué otras predicciones realizó Alexandra Vidente Mundial en su más reciente análisis?

Según las cartas leídas por Alexandra Vidente Mundial, en México podría existir un cambio inesperado a nivel político.

"Veo algo que tiene que ver con México en el entorno político y nos va a sorprender", señaló.

De igual manera, esta astróloga también habló de Estados Unidos y Brasil.

"En cuanto a Estados Unidos, veo que habrá represalias por lo que está pasando en Irán. Veo algo terrible, llamas y gente que corre de un lugar a otro. Hay que tener muchísimo cuidado", expresó Alexandra Vidente Mundial.

"Y en Brasil pasará algo que tiene que ver con las figuras públicas de una mujer y un hombre", concluyó.