Siete jóvenes entre los 19 y 25 años han desaparecido en Tolima: ofrecen recompensa por información

Familias exigen respuestas mientras autoridades activan plan de recompensas y grupo especial de investigación en el norte del departamento

marzo 04 de 2026
02:38 p. m.
La desaparición de siete jóvenes en Tolima mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad del norte del departamento. En los últimos tres meses, hombres entre los 19 y 25 años fueron reportados como desaparecidos en los municipios de Mariquita y Fresno, según denunciaron sus familiares.

De acuerdo con lo expuesto en un consejo de seguridad departamental, las autoridades locales y la administración del Tolima aprobaron un plan de recompensas de hasta 15 millones de pesos para quien suministre datos veraces que conduzcan a la ubicación de alguno de los jóvenes desaparecidos.

Los familiares de las víctimas han manifestado públicamente su angustia y exigen avances concretos en las investigaciones. "Ya están recopilando información, están en investigación, entonces hay que esperar; es lo único que nos dijeron".

Los jóvenes son:

  • Zait Esteban Delgado
  • David Santiago Toro Arévalo
  • Sergio Andrey Venegas Moncada
  • Luisa Fernanda Chavarro Díaz
  • Fredy Hernando Galindo Cruz
  • Santiago Izquierdo Cuervo
  • Alejandra Arias León

Recompensa y acciones institucionales en marcha

La recompensa de hasta 15 millones de pesos busca incentivar la colaboración ciudadana. Según lo anunciado por las autoridades, cualquier información será recibida bajo reserva, con el objetivo de proteger la identidad de quienes contribuyan con datos relevantes.

Además del incentivo económico, se anunció apoyo psicosocial para las familias afectadas, brindado por la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Tolima.

Investigación a cargo de grupo especial

Las autoridades confirmaron que un grupo especial de la Dijín estará al frente de la investigación para esclarecer las desapariciones. Este equipo tendrá la tarea de recopilar información, analizar evidencias y coordinar acciones que permitan determinar qué ocurrió con los jóvenes reportados como desaparecidos.

En las últimas horas, también se conoció que podrían existir otros dos casos adicionales en Mariquita, aunque hasta el momento no se han confirmado oficialmente los nombres ni las fechas exactas de desaparición. Esta información está siendo verificada dentro del proceso investigativo en curso.

