Empleadas domésticas tendrán beneficio importante desde su primer día de trabajo: así aplica

A partir de marzo de 2026, el panorama laboral para las trabajadoras del servicio doméstico en Colombia ha dado un giro histórico.

Bajo el marco de la reciente Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025), se ha consolidado un beneficio que busca erradicar décadas de informalidad: la protección integral y la afiliación obligatoria a Riesgos Laborales (ARL) desde el primer día de trabajo, sin importar si la jornada es de tiempo completo o por días.

Históricamente, muchas trabajadoras del hogar comenzaban sus labores en una zona gris de desprotección, donde la seguridad social se postergaba o se omitía. Con la nueva normativa, el empleador tiene la obligación estricta de formalizar el vínculo mediante un contrato por escrito antes de que la empleada inicie sus tareas.

Este registro garantiza que, ante cualquier eventualidad como el manejo de químicos de limpieza, caídas o accidentes en la cocina, la trabajadora cuente con:

Gastos médicos y tratamientos cubiertos al 100%.

Pago de incapacidades desde el momento del incidente.

Pensión de invalidez en casos de pérdida severa de la capacidad laboral.

Impacto en el bolsillo: Salario y Recargos 2026

El beneficio no solo es prestacional, sino también económico. Para este 2026, el ajuste al salario mínimo ha elevado el costo de la formalización, pero también la dignidad del pago. El salario mínimo mensual se ha fijado en $1.750.905, que sumado al auxilio de transporte de $249.095, eleva la base a $2.000.000 para quienes laboran jornada completa.

Para las trabajadoras por días, el cálculo ahora incluye obligatoriamente la proporcionalidad de las prestaciones sociales y el descanso dominical. Según el Ministerio del Trabajo, el pago mínimo por un día de labores (8 horas) ronda los $76.394, desglosados de la siguiente manera:

Salario base diario: $58.364.

Auxilio de transporte diario: $8.303.

Descanso dominical proporcional: $9.727.

Además, desde julio de 2025, el recargo por trabajar domingos o festivos subió al 90%, y se proyecta que alcance el 100% en 2027.

Otro beneficio clave que se activa con la vinculación es el respeto a la reducción progresiva de la jornada laboral. A partir del 15 de julio de 2026, la jornada máxima legal bajará de 44 a 42 horas semanales.

Esto significa que las horas extras comenzarán a contarse mucho antes, beneficiando directamente la salud física y mental de quienes sostienen el cuidado de los hogares.