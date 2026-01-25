La octava versión del Hay Festival Jericó atrajo a 18.000 personas y dinamizó del municipio

El municipio de Jericó, en el suroeste antioqueño, cerró la octava edición del Hay Festival con un balance positivo de impacto cultural y económico. El evento atrajo a 18.000 visitantes durante el fin de semana y generó una derrama económica superior a los 3.000 millones de pesos.

El parque principal sirvió como escenario para el cierre del festival, que contó con la presentación de Puerto Candelaria. También 20 jóvenes músicos del suroeste que durante la semana recibieron formación musical, subieron al escenario para demostrar que a través de la música se construyen herramientas para un futuro mejor.

RELACIONADO Miles de personas disfrutan de la programación en el Hay Festival Jericó

También hubo conversaciones y reflexiones sobre temas contemporáneos con Karen Hao, quien participó con una charla sobre inteligencia artificial y la explotación de recursos que requieren.

"Necesitamos abrir los ojos, la mayoría de las compañías utilizan muchísima energía", advirtió Hao.

El impacto del Hay Festival en Jericó ha sido significativo durante estos ocho años. Cuando se realizó la primera edición, el municipio contaba con 600 camas disponibles para turistas; actualmente supera las 3.500, lo que evidencia el crecimiento de la infraestructura hotelera impulsado por el evento.

Más festival, una manifestación cultural jericuana

La apropiación local del festival se manifiesta en iniciativas como el Más Festival, creado por Juan Sánchez, propietario del café literario La Comedia.

"Nos inventamos eso, queríamos que por lo menos naciera, bautizarlo y mirar a ver dónde llegamos", expresó Juan.

Es un poquito más para lo que 17.000 visitantes que llegaron al Hay Festival se queden otro día y tengan más conversaciones, más libros, más música, más cultura.

"Nos inventamos eso, queríamos que por lo menos naciera, bautizarlo y mirar a ver dónde llegamos", explicó Juan sobre esta extensión cultural que busca retener a los visitantes un día adicional, aseguró Ovidio Sánchez, propietario de La Comedia.

"Es como una resonancia, es recoger toda la experiencia y lo bueno que deja el Hay Festival y que a nivel local se pueda seguir haciendo una extensión de esas expresiones culturales",

Este festival es una manifestación cultural jericuana hecho por los locales y con los locales para los visitantes y turistas.