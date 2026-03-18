Abren cupos para jóvenes desde los 14 años en el centro de Bogotá: cursos gratis en marketing, gastronomía y más

La Alcaldía Local de La Candelaria abrió una convocatoria dirigida a jóvenes desde los 14 años que residan en esta zona del centro de Bogotá, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y ampliar sus oportunidades laborales y de emprendimiento.

Se trata de un ciclo formativo integral que incluye cursos virtuales en áreas como marketing digital, gastronomía y producción audiovisual, entre otras, y que busca impactar directamente el desarrollo profesional de los participantes.

Las inscripciones virtuales estarán disponibles del 17 al 22 de marzo de 2026, mientras que el proceso presencial se llevará a cabo del 23 al 25 de marzo en la sede de la Alcaldía Local, ubicada en la carrera Quinta #12C-40.

Cursos gratuitos en marketing, gastronomía y más en Bogotá

La estrategia está orientada a brindar formación que combine conocimientos técnicos con competencias blandas, facilitando la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y su proyección como emprendedores.

Durante el proceso formativo se abordarán áreas con alta demanda, como marketing digital, redes sociales, gastronomía, producción audiovisual y periodismo, con un enfoque práctico que permita desarrollar capacidades aplicables.

¿Cómo inscribirse a los cursos gratuitos?

Las personas interesadas deben realizar su inscripción a través del formulario habilitado, donde también podrán descargar los documentos requeridos, entre ellos el consentimiento informado para menores de edad y el formato de propuesta de emprendimiento.

Inscripciones virtuales: del 17 al 22 de marzo de 2026.

Inscripciones presenciales: del 23 al 25 de marzo de 2026, en la Plaza de los Talentos de la sede Alcaldía Local de La Candelaria ubicada en la carrera Quinta #12C-40.

Las inscripciones pueden realizarse aquí

Requisitos para acceder a los cursos gratuitos para jóvenes en Bogotá

Para participar, los aspirantes deben cumplir con varios requisitos:

Tener 14 años o más, residir en La Candelaria (con certificado no mayor a 30 días).

Presentar copia de un recibo de servicio público reciente.

Adjuntar documento de identidad.

Entregar consentimiento firmado en caso de ser menor de edad.

Diligenciar una propuesta de emprendimiento.

La iniciativa hace parte de una estrategia de la Alcaldía Local para impulsar el desarrollo social y económico de los jóvenes, promoviendo procesos de formación que fortalezcan la equidad y el crecimiento integral en la localidad.