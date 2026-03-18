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Abren cupos para jóvenes desde los 14 años en el centro de Bogotá: cursos gratis en marketing, gastronomía y más

La Alcaldía Local de La Candelaria lanzó un ciclo formativo con inscripciones abiertas hasta el 22 de marzo, enfocado en empleo y emprendimiento.

Cursos de educación en Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
09:34 p. m.
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La Alcaldía Local de La Candelaria abrió una convocatoria dirigida a jóvenes desde los 14 años que residan en esta zona del centro de Bogotá, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y ampliar sus oportunidades laborales y de emprendimiento.

Se trata de un ciclo formativo integral que incluye cursos virtuales en áreas como marketing digital, gastronomía y producción audiovisual, entre otras, y que busca impactar directamente el desarrollo profesional de los participantes.

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Las inscripciones virtuales estarán disponibles del 17 al 22 de marzo de 2026, mientras que el proceso presencial se llevará a cabo del 23 al 25 de marzo en la sede de la Alcaldía Local, ubicada en la carrera Quinta #12C-40.

Cursos gratuitos en marketing, gastronomía y más en Bogotá

La estrategia está orientada a brindar formación que combine conocimientos técnicos con competencias blandas, facilitando la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y su proyección como emprendedores.

Durante el proceso formativo se abordarán áreas con alta demanda, como marketing digital, redes sociales, gastronomía, producción audiovisual y periodismo, con un enfoque práctico que permita desarrollar capacidades aplicables.

¿Cómo inscribirse a los cursos gratuitos?

Las personas interesadas deben realizar su inscripción a través del formulario habilitado, donde también podrán descargar los documentos requeridos, entre ellos el consentimiento informado para menores de edad y el formato de propuesta de emprendimiento.

  • Inscripciones virtuales: del 17 al 22 de marzo de 2026.
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  • Inscripciones presenciales: del 23 al 25 de marzo de 2026, en la Plaza de los Talentos de la sede Alcaldía Local de La Candelaria ubicada en la carrera Quinta #12C-40.

Las inscripciones pueden realizarse aquí

Requisitos para acceder a los cursos gratuitos para jóvenes en Bogotá

Para participar, los aspirantes deben cumplir con varios requisitos:

  • Tener 14 años o más, residir en La Candelaria (con certificado no mayor a 30 días).
  • Presentar copia de un recibo de servicio público reciente.
  • Adjuntar documento de identidad.
  • Entregar consentimiento firmado en caso de ser menor de edad.
  • Diligenciar una propuesta de emprendimiento.

La iniciativa hace parte de una estrategia de la Alcaldía Local para impulsar el desarrollo social y económico de los jóvenes, promoviendo procesos de formación que fortalezcan la equidad y el crecimiento integral en la localidad.

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