Más de 10.000 vehículos reportan daños en el motor por gasolina de mala calidad en este país de America Latina

Un total de 10.874 ciudadanos bolivianos han iniciado procesos formales para exigir una compensación económica luego de que los motores de sus vehículos sufrieran daños, provocados por el suministro de gasolina de mala calidad, en el país.

Así lo informó Yussef Akly, presidente de la estatal petrolera YPFB, quien reveló, además, que las indemnizaciones comenzarán a hacerse efectivas esta misma semana.

La situación se originó luego de que lotes de combustible, algunos de ellos importados desde Argentina, Chile y Paraguay se contaminaran con residuos de oxidación acumulados en los tanques de almacenamiento de la compañía, los cuales presentaron corrosión por falta de uso prolongado.

Gobierno tilda lo ocurrido de “sabotaje” y amenaza con iniciar investigaciones:

El gobierno del presidente de centroderecha, Rodrigo Paz, ha calificado la falta de mantenimiento y la omisión de alertas por parte del personal técnico como un acto de "sabotaje".

Según las autoridades, estos funcionarios provienen de la gestión anterior y habrían permitido que los sedimentos se mezclaran con el carburante al reactivar las operaciones.

Ante este escenario, Akly señaló en rueda de prensa que "varias personas están en proceso de investigación" para establecer responsabilidades individuales, aclarando que la falla no afectó a la totalidad del parque automotor, sino que "esta desestabilización que se da en la gasolina se dio coyunturalmente en algunos lotes" y en "situaciones muy puntuales".

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Del desabastecimiento al temor:

La crisis técnica surge en un momento de transición política y económica para Bolivia, tras la eliminación en diciembre de los subsidios a los combustibles que se mantuvieron durante dos décadas bajo los mandatos de Evo Morales y Luis Arce.

Aunque esta medida del gobierno de Paz logró terminar con el desabastecimiento y las filas en los surtidores, el temor de los usuarios persiste debido al riesgo de que sus motores "se ennegrezcan y estropeen".

Para gestionar el volumen de reclamos, se habilitó una línea telefónica exclusiva donde los propietarios de los más de 10.000 vehículos afectados pueden registrar sus quejas.