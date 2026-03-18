¡Ocho participantes en riesgo de ELIMINACIÓN! Así quedó la placa en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Este 18 de marzo, como todos los miércoles, se llevó a cabo una nueva jornada de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Los participantes pensaron que la dinámica sería parecida a las anteriores y llegaron con una idea de los puntos negativos que podrían asignar.

Sin embargo, se sorprendieron debido a que, en el marco de la 'semana de la tiranía', se les explicó que habría cambios contundentes y que en la nueva actividad no habría posibilidades de realizar 'complots'.

Esta información ya la habían aclarado Marcelo Cezán y Carla Giraldo cuando Alejandro Estrada denunció que varios participantes estaban tratando de unirse para votar en contra de él, pero solamente era conocida por los televidentes.

Fue así como Eidevin, por ser el líder de la semana, armó parejas que quedaron conformadas de la siguiente manera:

Alejandro Estrada con Tebi Bernal.

Yuli Ruiz con Mariana Zapata.

Juan Carlos Arango con 'Campanita'.

Juan Palau con Valentino.

Karola con Alexa Torrex.

Juanda con Manuela.

Además, cada una de esas parejas fueron ingresando al 'loft' para ponerse de acuerdo y definir quién de los dos quedaba nominado.

¿Sorpresas? Así quedó la placa de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Luego de las decisiones que tomaron los participantes, además del veredicto del público, la placa de nominación quedó conformada de la siguiente manera:

Alejandro Estrada: nominado por Eidevin López, el 'líder tirano' de la semana.

Karola.

Juan Palau.

Mariana Zapata.

Juanda Caribe.

Tebi Bernal: nominado por la última eliminada, que fue Beba. (Tiene candado).

Juan Carlos Arango.

'Campanita': nominado por el público.

Es así como, en caso de que no logren la salvación en los próximos días, estos habitantes deberán ingresar a la sala de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y esperar que su 'fandom' pueda ayudarlos en las votaciones.

¿Cuándo será la próxima jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Como ya es habitual en la 'casa más famosa de Colombia', el próximo eliminado se conocerá en la noche del domingo.

Ese día, los participantes se verán en una nueva jornada de posicionamiento y, posteriormente, descubrirán la decisión tomada por el país.

Además, tal y como está sucediendo desde la semana pasada, irán regresando al reality en desorden y no conocerán los porcentajes de votación.