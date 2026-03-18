Cali y Santa Fe igualaron y se complican en la tabla de posiciones

En un compromiso marcado por la necesidad de sumar, Deportivo Cali y Independiente Santa Fe igualaron 1-1 en la noche de este miércoles 18 de marzo en el estadio Estadio Deportivo Cali, por la fecha 12 de la Liga BetPlay. El resultado dejó un sabor agridulce en ambos bandos, ya que ninguno logró dar el salto necesario en la tabla de posiciones y continúan comprometidos en la lucha por meterse en el grupo de los ocho.

El encuentro fue disputado y con momentos de intensidad, pero también evidenció las dificultades que han acompañado a ambos equipos a lo largo del torneo. La obligación de ganar pesó en varios tramos del partido, lo que se tradujo en imprecisiones y en una falta de contundencia en los metros finales.

Reparto de goles en un duelo equilibrado

El marcador se abrió al minuto 31, cuando Hugo Rodallega aprovechó una de las opciones más claras del conjunto capitalino para adelantar a Santa Fe. El delantero, con su experiencia, definió con solvencia y puso a su equipo en ventaja en un momento clave del compromiso.

Sin embargo, el Deportivo Cali reaccionó en el segundo tiempo y encontró el empate al minuto 55 por intermedio de Julián Quiñones, quien logró capitalizar una jugada ofensiva para devolverle la ilusión a los locales. A partir de allí, el partido se tornó más abierto, con ambos equipos intentando inclinar la balanza, pero sin la claridad suficiente para romper la igualdad.

Un empate que complica el panorama

Con este resultado, Deportivo Cali se ubica en la décima posición con 16 puntos, mientras que Santa Fe queda en el puesto 14 con 12 unidades, ambos fuera de la zona de clasificación. La paridad no favorece a ninguno, especialmente en un torneo corto donde cada jornada resulta determinante.

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El compromiso también marcó el segundo partido de Rafael Dudamel en su regreso al banquillo azucarero. El técnico aún busca consolidar una idea de juego que le permita al equipo recuperar protagonismo, pero en esta ocasión no logró regalarle una victoria a su afición.

Tanto Cali como Santa Fe deberán ajustar rápidamente si quieren mantenerse en la pelea. El margen de error se reduce y los próximos encuentros serán decisivos para sus aspiraciones en la Liga BetPlay.