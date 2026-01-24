Miles de personas disfrutan de la programación en el Hay Festival Jericó

El municipio de Jericó, en el suroeste de Antioquia, se convirtió nuevamente en el epicentro de Hay Festival que en su octava edición reúne a miles de personas alrededor de la literatura, la música y el intercambio de ideas. Desde el primer día, el evento ha demostrado su consolidación como uno de los encuentros culturales más importantes del país.

Aproximadamente 17.000 visitantes llegaron al municipio para participar en más de 100 actividades programadas. Cuenta con la participación de 40 escritores, músicos y conferencistas provenientes de siete países, quienes han transformado las calles empedradas y los balcones de colores de Jericó en escenarios de debate y reflexión cultural.

Entre los autores destacados se encuentra la danesa Janne Teller, quien presentó su obra "Justicia", una reflexión sobre cómo los seres humanos enfrentan la injusticia cotidiana a través del conflicto en Palestina.

También en el Hay Festival Jericó se encuentra a escritora colombiana Pilar Quintana, quien participó en los conversatorios matutinos, donde dialogó con Cristina Fuentes La Roche sobre su más reciente creación, 'Noche Negra'.

"Nos hace falta mucho el sentido de comunicada, de reunirnos a contar historias, a mirarnos a la cara, a encontrarnos", aseguró La Roche, directora internacional de Hay Festival.

El Hay Festival Jericó es el espacio perfecto para encontrarse, compartir y creer en las ideas.