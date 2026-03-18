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Así opera el nuevo Centro de Control Integrado de Transmilenio: apuesta tecnológica que busca revolucionar

Los trabajadores podrán estar al tanto en tiempo real de lo que ocurre en el sistema.

Centro Integrado de Transmilenio.
Centro Integrado de Transmilenio. Foto: Transmilenio.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 18 de 2026
09:37 p. m.
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En Bogotá se puso en marcha una apuesta tecnológica que busca beneficiar a quienes toman Transmilenio. La idea es que sea capaz de procesar más de 40 millones de registros y supervisar los casi cuatro millones de viajes diarios.

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El nuevo Centro de Control Integrado comenzó a operar. En términos de infraestructura, cuenta con 1.200 metros cuadrados que albergan a 209 personas. La función principal que tendrán será ser los ojos de los más de 10.500 articulados en tiempo real.

¿Cuáles son los principales beneficios?

Para ello, recibirán los videos que graban las cámaras de las estaciones y buses. Se espera que con esta vigilancia, la atención ante las irregularidades, congestiones o delitos sea más rápida y oportuna.

En ese orden de ideas, los funcionarios podrán avisar si se necesitan enviar más servicios, alertar la presencia de ladrones o cualquier otra contingencia que se atraviese en el camino.

Sumado a ello, busca mejorar la experiencia de los usuarios. Entre sus beneficios se encuentra la posibilidad de detectar en minutos situaciones de riesgo, ajustar frecuencias según la demanda, identificar sobreocupación y ofrecer rutas alternativas en caso de contingencias. Esto se traduce en tiempos de espera más ajustados y una movilidad predecible.

¿Cuántas cámaras hay en el sistema?

La iniciativa se da en el marco de los 25 años de Transmilenio. De acuerdo con la gerente María Fernanda Ortiz, permitirá gestionar de forma más eficiente los recursos humanos y tecnológicos, apoyándose en herramientas como inteligencia artificial, sistemas ITS y plataformas de análisis de datos.

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Según explicó, el sistema tiene acceso a más de 2.700 cámaras fijas en la ciudad y cerca de 36.900 dispositivos instalados en los buses.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán resaltó que esta iniciativa posiciona a la ciudad como un referente internacional en gestión de transporte público. Además, enfatizó en darle valor a los trabajadores detrás de las pantallas, quienes bajo un trabajo silencioso, son fundamentales a la hora de la correcta operación.

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