Estas son las localidades en las que más muertes en accidentes de tránsito se registraron durante el 2025 en Bogotá

Aunque la Corte Constitucional determinó que conducir es una actividad peligrosa, “que coloca per se a la comunidad ante inminente peligro”, en algunas localidades de Bogotá se ha convertido en una actividad que, repetidamente, cobra la vida de los ciudadanos.

Cifras obtenidas a través de un derecho de petición y reveladas por la concejal del Centro Democrático Diana Diago revelan que, en Bogotá, durante el 2025, murieron 552 personas en accidentes de tránsito.

Preocupa que 293 de esas muertes se registraron en apenas seis localidades, las seis con los índices de mortandad en accidentes de tránsito más altos de la capital colombiana.

Mientras, en las seis localidades con los números más bajos de la categoría, se registraron 66 fatalidades en accidentes de tránsito. Una cifra que, si bien no es baja, advierte sobre patrones de peligrosidad en ciertas zonas de la ciudad.

¿Cuáles fueron las localidades con mayor número de muertos en accidentes de tránsito durante el 2025?

Las seis localidades con mayor número de muertos en accidentes de tránsito durante el año anterior (2025 fueron: Engativá, con 56 víctimas; Ciudad Bolívar, con 54; Kennedy, con 50; Suba, con 48; Fontibón, con 45, y Usaquén, con 40.

Del otro lado de la balanza se encuentran: Los Mártires, con 18 víctimas en 2025; Chapinero, con 15; Barrios Unidos, con 12; Tunjuelito, con 11; Sumapaz, con 3, y La Candelaria, con 1.

“La Secretaría de Movilidad tiene plenamente identificadas las localidades más peligrosas de la ciudad y la pregunta es ¿qué acciones concretas se están implementando para proteger la vida de los ciudadanos en estos sectores?”, se preguntó Diago y recordó su denuncia de hace unos meses, según la cual, la Secretaría de Movilidad dejó sin usar 239.000 millones destinados a fortalecer la seguridad vial en Bogotá:

“Si los 239 mil millones se hubieran invertido a tiempo en los puntos más peligrosos de la ciudad, muchas de estas tragedias se habrían podido evitar”.