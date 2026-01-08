CANAL RCN
La Orquesta de Cámara Franz Liszt conquistó a Cartagena con Mozart y Beethoven en el cuarto día del Festival de Música

La participación de reconocidos intérpretes y un repertorio que conquistó al público en el cuarto día del Festival de Música de Cartagena.

enero 08 de 2026
10:11 a. m.
El Festival de Música de Cartagena vivió una noche memorable en su cuarto día con el concierto 'Mozart y Beethoven: dos almas del estilo clásico', que reunió a numerosos amantes de la música.

La Orquesta de Cámara Franz Liszt, acompañada de reconocidos solistas, ofreció una interpretación dedicada al clasicismo europeo que conquistó al público asistente. El repertorio incluyó obras maestras de dos de los compositores más emblemáticos de la historia universal de la música.

La interpretación musical resaltó tanto la perfección formal como la profundidad emocional característica del periodo clásico. Los instrumentos solistas recibieron especial reconocimiento del público.

"Los artistas son increíbles, los músicos impresionantes, la flauta me pareció maravillosa, el arpa", expresó Margarita Castellanos, asistente al Festival de Música de Cartagena.

El concierto logró unir dos lenguajes musicales distintos y dos miradas complementarias en una misma velada, conectadas por la esencia del estilo clásico. La noche demostró el poder de la música para conectar épocas, sensibilidades y almas.

