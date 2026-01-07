CANAL RCN
GrandBrothers electriza el Cartagena Festival de Música con una cirugía al piano

La vigésima edición del Cartagena Festival de Música volvió a demostrar que la ciudad amurallada puede sonar clásica, contemporánea y hasta futurista.

enero 07 de 2026
05:44 p. m.
El festival, que ya es considerado uno de los encuentros musicales más importantes del país, sorprendió este año con una propuesta que desbordó las fronteras convencionales.

A sala llena, el dúo alemán Grand Brothers protagonizó uno de los conciertos más esperados, y lo hizo con una mezcla explosiva entre el piano clásico y la electrónica, una apuesta que los asistentes describieron como “música para el alma y el cuerpo”.

Un piano abierto en sala de operaciones

Aunque podría parecer un concierto tradicional, lo que hace Grand Brothers es una experiencia inmersiva. No se trata solo de ejecutar piezas académicas y luego intervenirlas digitalmente; el dúo ha diseñado un software propio para reinterpretar el sonido del piano y convertirlo en texturas y tonos imposibles de lograr por métodos convencionales.

El protocolo formal de un auditorio —sillas, silencio absoluto y distancia— fue reemplazado por cercanía y movimiento. Los artistas pidieron que el público estuviera de pie y lo más próximo posible a ellos. Expertos describieron la escena como una “cirugía de corazón abierto” donde el piano, sin tapa y conectado a una maraña de cables, era el paciente.

“Queremos ver todo y conocer todo del instrumento”, explicaron. Esa apertura permite filtrar las notas en tiempo real y crear nuevas capas de sonido. “Nuestra música tiene ritmo y mueve emociones; esa conexión es fundamental”, añadieron.

Es la primera vez que Grand Brothers visita Latinoamérica y, tras la ovación del público, el dúo no descartó volver al país.

Mozart también tuvo su capítulo en el festival. En la capilla Santa Clara, la joven pianista Elizabeth Bradshaw interpretó un programa centrado en el repertorio universal del compositor, llevándose elogios del público presente.

Para esta tarde, los recomendados en el mismo escenario serán el Cuarteto Indaco (4:00 p. m.) y Voces Boche & Scholars (7:00 p. m.), para seguir sumergidos en un Cartagena que suena a arte, mar y bel canto.

