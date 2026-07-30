Caso María Camila Potosí: esta es la primera imagen de los cinco capturados

En las últimas horas de este jueves 30 de julio, fueron capturadas cinco personas que estarían relacionadas con el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años a quien también le quitaron a su bebé Alahia en Cali.

Por medio de diligencias efectuadas en la capital vallecaucana y el municipio de Tuluá, fueron capturados los cinco principales sospechosos. Entre estas personas está la última que vio con vida a la víctima.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Potosí tenía ocho meses de embarazo y estaba a pocos días de celebrar el baby shower. En la mañana del jueves 16 de julio, acudió a una cita médica y horas después iba a atender otra diligencia. Para llegar a tiempo, se subió en una motocicleta con una mujer que decía ser su amiga.

Un video de las cámaras de seguridad captó la última imagen de la joven con vida. Tenía un vestido blanco con líneas horizontales de color negro y efectivamente iba en la motocicleta.

Desde ese momento, no se supo más acerca de su paradero. La familia se preocupó con el paso de las horas, debido a que ella solía reportarse con frecuencia. Por eso, se reportó como desaparecida.

La búsqueda se extendió por los alrededores de Cali y el resto del departamento del Valle del Cauca. Cuatro días después, el lunes 20 de julio, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la joven en el corregimiento La Buitrera.

¿Quiénes son los capturados?

El caso tomó un rumbo aberrante cuando se comprobó que le habían extraído a la bebé. Potosí había sido atada de sus extremidades y víctima de tortura.

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Para capturar a los responsables, tanto la alcaldía de Cali como la Gobernación del Valle del Cauca habían dispuesto una recompensa mayor a los 200 millones de pesos.

El caso tuvo avances este jueves 30 de julio, dado que entre los cinco sospechosos estuvo Julieth Angulo, la mujer que la llevó en motocicleta. Los otros fueron identificados con los alias Nilson, Edu, Kevin y JJ; quienes hacen parte de una banda dedicada a cometer asesinatos.