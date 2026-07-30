¿Jugará en el fútbol colombiano? Juan Guillermo Cuadrado no se guardó nada y rompió el silencio

Juan Guillermo Cuadrado, el importante jugador que estuvo con la Selección Colombia en las Copas del Mundo del 2014 y 2018, terminó su contrato con el Pisa de Italia.

Por lo tanto, en un diálogo que tuvo el 'panita' con DSports en la tarde del miércoles 29 de julio, habló de su futuro deportivo y respondió si llegará a reforzar a alguno de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano.

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En la entrevista con DSports, Juan Guillermo Cuadrado reconoció que le gustaría volver a jugar en el Fútbol Profesional Colombiano, pero que su esposa aún no está muy convencida de retornar al país.

Por lo tanto, el dos veces mundialista dejó claro que lo más probable es que su carrera continúe en el exterior.

"En este momento estamos hablando de unas propuestas con mi representante. Hay una en la MLS, otra en México y otra en Europa, pero estamos esperando con la ayuda de Dios", respondió Juan Guillermo Cuadrado.

"Cuando habló con mi esposa del regreso a Colombia, no está tan de acuerdo, pero la verdad es que a mí sí me gustaría. Sin embargo, no puedo pensar solo en mí, sino en lo que es lo mejor para la familia. No hay nada concreto con el Fútbol Profesional Colombiano, pero sí han existido acercamientos", añadió.

Juan Guillermo Cuadrado soñaba con jugar el Mundial 2026

El exjugador de la Juventus también tuvo una conversación con Win Sports y aseguró que, desde su punto de vista, pudo haber tenido un lugar en la convocatoria de Néstor Lorenzo.

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"Yo trabajé para estar en el Mundial. Era mi sueño poder representar a mi país, siempre dando lo mejor y el máximo, siendo uno de los jugadores con más partidos. Obviamente, no se dio la oportunidad, pero yo creo que podía haber estado por el liderazgo y lo que podía representar dentro de los muchachos", señaló Juan Guillermo Cuadrado.

"No era solo en lo futbolístico, sino que también afuera, y con todo lo que me había preparado, yo creo que el 'panita' estaba para lo que fuera: 20 o 30 minutos. Viendo a la Selección y con todo lo que venía haciendo, podría aportar, pero no se dio así y siempre estuve apoyando a los muchachos", concluyó.