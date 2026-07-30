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Capturan a los presuntos asesinos de María Camila Potosí, la joven embarazada de 21 años

Fueron cinco las personas capturadas en Cali y Tuluá, incluyendo a la mujer de la motocicleta.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
07:00 a. m.
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La Fiscalía y la Policía materializaron las órdenes de captura contra cinco personas que estarían implicadas en el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años embarazada, en Cali.

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Los presuntos asesinos fueron capturados tras diligencias de allanamiento y registro en Cali y Tuluá. Entre estas personas está Julieth Angulo, la mujer de la motocicleta que es la principal sospechosa.

Entre los capturados está la mujer de la moto

Este crimen ocurrió el pasado jueves 16 de julio. Potosí, quien tenía ocho meses de embarazo, se subió en la moto para atender una cita médica. Las cámaras grabaron el que fue el último momento en el que la vieron con la mujer.

La joven fue reportada como desaparecida y las autoridades pusieron en marcha la búsqueda a lo largo de Cali y el resto del Valle del Cauca. En horas de la noche del lunes 20 de julio, hallaron el cuerpo sin la bebé en el barrio La Buitrera.

El cadáver estaba atado de manos y pies, así como con signos de tortura. Teniendo en cuenta que los delincuentes se llevaron a la bebé, la hipótesis apuntó que se habría tratado de un crimen para robarla.

Cronología del crimen

La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca habían dispuesto una recompensa de más de 250 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables.

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Hace pocos días, La FM reveló que Potosí le envió un último mensaje a su cuñada: “Me tocó salir rápido a confirmar la cita de un examen que me mandaron hoy”. En horas de la mañana, atendió otra diligencia médica.

Alexander Potosí, su papá, contó que ella estaba emocionada porque ese domingo 19 de julio se iba a llevar a cabo el baby shower, la antesala del nacimiento de su bebé. “Por lo que se ve, todo estaba planeado”, afirmó al contar que no sabe quién es la mujer de la moto ni qué vínculo amistoso tuvo con su hija.

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