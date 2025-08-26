La millonaria sanción que contempla el CNE por irregularidades en la campaña ‘Petro Presidente’

Tras dos años y medio de investigación por la presunta violación de topes electorales y financiación prohibida de la campaña ‘Petro Presidente’, se conoció en sentido de la ponencia que busca sancionar a Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña; a la tesorera y a la auditora.

Esta ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada, Cristian Quiroz y Benjamín Ortiz, pasará a Sala Plena, en donde será votada. De ser aprobada, la multa para los implicados sería superior a los $5.000 millones.

De acuerdo con lo constatado por el CNE, la violación de topes habría sido por más de $3.000 millones.

Así fue la violación de topes de la campaña

Según el documento radicado ante la Sala Plena, la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022 habría recibido financiación irregular en las dos vueltas de la contienda.

La ponencia indica que en la primera vuelta la violación fue por más de $2.459 millones; y en la segunda vuelta por más de $583 millones que no fueron reportados debidamente.

De votarse positiva, el CNE podría sancionar al entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; a la tesorera de la campaña, Lucy Mogollón, y a la auditora María Lucy Soto.

¿De cuánto es la multa que tendrían que pagar?

La multa en este caso sería superior a los $5.000 millones. De aquí, más de $2.252 millones corresponden a financiación prohibida y más de $2.447 millones por violación de topes en la primera vuelta.

Además, habría una sanción por más de $627 millones por financiación prohibida y más de $596 millones por violación de topes en la segunda vuelta.

Esta medida administrativa también se extiende a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. Cada uno de estos debería pagar más de $1.100 millones por violar o tolerar la vulneración de los topes de gastos que establece la ley.

El CNE además ordenó remitir copias de esta decisión a la Comisión de Acusación de la Cámara, en donde surte el proceso contra el presidente Petro, y a la Fiscalía General de la Nación, en donde se abriría un proceso contra Ricardo Roa por las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido frente a la financiación irregular de la campaña y la vulneración de topes.

La sanción a Roa por evento en el Movistar Arena

Otra de las sanciones que contempla esta ponencia del CNE recae únicamente sobre Ricardo Roa, quien tendría que devolver más de $165 millones correspondientes a un evento de campaña que se hizo justo después de la segunda vuelta en el Movistar Arena, en Bogotá.

Este evento habría sido reportado como gasto de campaña, cuando en realidad se hizo por fuera de la fecha.

Según el CNE, se omitieron los reportes de gastos de este evento ocurrido el 19 de junio de 2022, día en que se conocieron los resultados de la segunda vuelta. La sanción va directamente para Roa, debido a que fue él quien firmó el contrato como gerente.