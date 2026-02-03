La UNGRD está en territorio nacional para atender emergencia por lluvias: Carlos Carrillo

Las lluvias afectan a gran parte del país. Es grave la situación en 18 municipios de Córdoba, en Santa Marta las emergencias dejan ya dos muertos, en Puerto Colombia y Cartagena siguen en alerta por el nivel de las olas, mientras que en el Urabá antioqueño se habla de cerca de 7. 500 afectados.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en diálogo con Noticias RCN confirmó que la UNGRD está desplegada en múltiples regiones.

"En este momento el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está en territorio nacional (...) En el caso de Córdoba, en este momento está activo un comité nacional de manejo, desde la sala de crisis en Bogotá. Esto se ha ampliado con la colaboración del gobernador y los alcaldes".

Agregó que en el caso del departamento de Córdoba desde el primero momento de la emergencia se han entregado 13.000 kits de asistencia humanitaria.

"Ya las autoridades municipales y departamentales en Córdoba han comenzado con las evacuaciones. Se están disponiendo de alojamientos temporales e insisto, se debe trabajar de manera conjunta entre todos los niveles, local, departamental y nacional".

Carrillo dijo que hay labores de rescate complejas en zonas con problemas de orden público, donde la Fuerza Aeroespacial Colombiana y las Fuerzas Militares escoltan la asistencia humanitaria. En Necoclí, se realizaron rescates durante la mañana de este martes, mientras que en la zona entre Antioquia y Montería se registró la pérdida de un puente importante.

"Si bien es una situación compleja, quiero dar también, en este caso, un parte de funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, coordinado por la UNGRD (...) aquí estamos trabajando todos. Aquí hay miles de personas del sistema que responden".

¿Hay comunicación con los alcaldes para atender las emergencias?

El director de la UNGRD afirmó que mantiene comunicación con alcaldes y gobernadores para la atención de las diferentes emergencias,

"Por supuesto que hay comunicación con los alcaldes, con los gobernadores (...) Todo mi reconocimiento para esos alcaldes, para los gobernadores y nuevamente hacer un llamado a que trabajemos de manera coordinada. Nosotros en la UNGRD tenemos financiada la respuesta. Por supuesto que hay temas de financiación, hay temas de presupuesto, pero en este momento del año, con la vigencia 2026, nosotros garantizamos la respuesta a estas emergencias".