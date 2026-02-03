CANAL RCN
Colombia Video

La UNGRD está en territorio nacional para atender emergencia por lluvias: Carlos Carrillo

El director de la UNGRD aseguró que ya está en coordinación con autoridades departamentales para atender las emergencias.

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
12:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las lluvias afectan a gran parte del país. Es grave la situación en 18 municipios de Córdoba, en Santa Marta las emergencias dejan ya dos muertos, en Puerto Colombia y Cartagena siguen en alerta por el nivel de las olas, mientras que en el Urabá antioqueño se habla de cerca de 7. 500 afectados.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en diálogo con Noticias RCN confirmó que la UNGRD está desplegada en múltiples regiones.

"En este momento el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está en territorio nacional (...) En el caso de Córdoba, en este momento está activo un comité nacional de manejo, desde la sala de crisis en Bogotá. Esto se ha ampliado con la colaboración del gobernador y los alcaldes".

Agregó que en el caso del departamento de Córdoba desde el primero momento de la emergencia se han entregado 13.000 kits de asistencia humanitaria.

"Ya las autoridades municipales y departamentales en Córdoba han comenzado con las evacuaciones. Se están disponiendo de alojamientos temporales e insisto, se debe trabajar de manera conjunta entre todos los niveles, local, departamental y nacional".

Carrillo dijo que hay labores de rescate complejas en zonas con problemas de orden público, donde la Fuerza Aeroespacial Colombiana y las Fuerzas Militares escoltan la asistencia humanitaria. En Necoclí, se realizaron rescates durante la mañana de este martes, mientras que en la zona entre Antioquia y Montería se registró la pérdida de un puente importante.

"Si bien es una situación compleja, quiero dar también, en este caso, un parte de funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, coordinado por la UNGRD (...) aquí estamos trabajando todos. Aquí hay miles de personas del sistema que responden".

¿Hay comunicación con los alcaldes para atender las emergencias?

El director de la UNGRD afirmó que mantiene comunicación con alcaldes y gobernadores para la atención de las diferentes emergencias,

"Por supuesto que hay comunicación con los alcaldes, con los gobernadores (...) Todo mi reconocimiento para esos alcaldes, para los gobernadores y nuevamente hacer un llamado a que trabajemos de manera coordinada. Nosotros en la UNGRD tenemos financiada la respuesta. Por supuesto que hay temas de financiación, hay temas de presupuesto, pero en este momento del año, con la vigencia 2026, nosotros garantizamos la respuesta a estas emergencias".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Apartan del cargo a subintendente de la Policía por agredir a un compañero de Transmilenio

Corte Suprema de Justicia

Corte suprema negó por segunda vez a Andrés Calle la revocatoria de medida de aseguramiento

Bogotá

Capturado sujeto que habría abusado de una menor en un colegio de Bosa

Otras Noticias

Ciberseguridad

Nuevas estafas telefónicas en 2026: las modalidades que están utilizando los falsos call centers

¿Cómo identificar el spam telefónico y evitar estafas bancarias en Colombia? Atento a las nuevas modalidades de los ciberdelincuentes.

España

Gobierno español busca prohibir las redes sociales a menores de 16 años

Según el presidente Pedro Sánchez, se buscará que las plataformas refuercen sus controles de verificación de edad.

La casa de los famosos

Shock: así fue la reacción de Karina García ante la expulsión de Johanna Fadul

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe podría ser sancionado por la Conmebol por el mal estado de la grama de El Campín

Enfermedades

Cólicos menstruales: expertos revelan consejos de cuidado personal para evitar dolor