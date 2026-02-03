Apartan del cargo a subintendente de la Policía por agredir a un compañero de Transmilenio

La Policía Metropolitana de Bogotá informó la apertura de una investigación disciplinaria y penal contra un subintendente adscrito a TransMilenio, señalado de haber agredido físicamente a uno de sus compañeros en un hecho ocurrido en la estación de las Américas.

Retiran del cargo a subintendente de la Policía por agredir a un compañero

La decisión se conoció tras la circulación de un video en redes sociales en el que se observa una actuación considerada inapropiada por parte de uniformados.

Frente a esta situación, la institución emitió un pronunciamiento oficial en el que rechazó de manera contundente conductas que no representan los valores ni los principios de la Policía Nacional.

En el comunicado, la institución indicó que luego de las indagaciones preliminares se inició un proceso disciplinario así como a una actuación en el ámbito penal, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Como medida inicial, el uniformado fue separado de su cargo mientras avanzan las investigaciones.

“De acuerdo con las indagaciones preliminares, se aperturó una investigación disciplinaria con total apego al debido proceso con radicado EE-MESA3-2026-24 y penal, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, disponiendo la separación de su cargo”.

La Policía también reiteró su compromiso con la transparencia, la disciplina y el respeto por los lineamientos institucionales.

Asimismo, señaló que cualquier comportamiento que se aparte de la ética y el profesionalismo exigido a sus integrantes será objeto de investigación rigurosa y oportuna.

Policía rechazó agresión de subintendente a uno de sus compañeros

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la disciplina y el respeto irrestricto por los principios institucionales. Conductas que se aparten del comportamiento ético y profesional esperado de sus integrantes no son toleradas y serán investigadas con rigor y celeridad”.

Finalmente, las autoridades indicaron que el caso continúa en manos de los organismos competentes, que serán los encargados de esclarecer lo ocurrido y definir las responsabilidades correspondientes.