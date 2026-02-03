Gobierno español busca prohibir las redes sociales a menores de 16 años

El uso de redes sociales por parte de la población más joven corresponde a uno de los debates más mediáticos e importantes de los últimos años, pues los menores se encuentran constantemente expuestos a encontrar todo tipo de contenidos en internet.

Por esto, algunos países han endurecido las restricciones que buscan evitar que los menores de edad hagan uso de estas tecnologías. Este es el caso de España ya que, en las horas más recientes, el presidente Pedro Sánchez hizo un importante anuncio sobre esta situación.

Uso de redes sociales por parte de menores

Pedro Sánchez, presidente de España, dio a conocer este martes que el Gobierno español quiere prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales para evitarles un mundo de “pornografía” y “violencia”.

"España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Las plataformas deberán implementar sistemas eficaces de verificación de la edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen", explicó el dirigente español.

Así mismo, añadió que, hoy en día, los menores se encuentran expuestos a espacios en los que se muestran “adicciones, abusos, pornografía, manipulación y violencia”. Por esto, el dirigente también mencionó que se cambiarán las leyes para que los ejecutivos de dichas plataformas digitales sean “legalmente responsables” de las infracciones que suelen generarse en varios de estos sitios web.

"Esto significa que los directores generales de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidades penales por no eliminar contenidos ilegales o que inciten al odio", añadió.

Dichas medidas ya habían sido anticipadas en el pasado mes de noviembre en donde se planteó elevar a 16 la edad mínima para prohibir el acceso a las redes sociales. Finalmente, el mandatario manifestó que estas medidas corresponden a un paquete de cinco que se aprobarán a partir de la próxima semana.

Otros países que prohíben las redes sociales a menores

Estas restricciones ya han sido implementadas por algunos países como Australia ya que, el pasado mes de diciembre, se abrió vía a la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años.