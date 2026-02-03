Capturado sujeto que habría abusado de una menor en un colegio de Bosa

En las recientes horas, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que un hombre de 30 años fue capturado tras ser señalado de presuntamente abusar sexualmente de una menor de 12 años en la localidad de Bosa.

Capturan a sujeto que abusó a una menor en un colegio en Bosa

Según la información oficial, el sujeto se habría aprovechado de su trabajo como empleado en una institución educativa para acercarse a la víctima.

Las autoridades iniciaron la investigación una vez se conocieron los hechos y lograron identificar al presunto responsable.

Al notar que estaba siendo buscado por las autoridades, el hombre habría abandonado Bogotá y se escondió en el municipio de Soacha, en Cundinamarca.

Hasta allí llegaron los uniformados, quienes hicieron efectiva la orden de captura emitida por un juez.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente por los delitos que se le imputen.

Detalles del caso, compartidos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia revelaron que los hechos ocurrieron el pasado 5 de diciembre dentro de las instalaciones de la institución educativa.

“Este delincuente, el pasado 5 de diciembre, aprovechándose de su cargo como responsable de la parte financiera de un colegio, habría utilizado un espacio que funcionaba para la seguridad de la institución y lo adecuó para cometer estos aberrante hechos”.

Así habría sido el abuso a la menor de 12 años

RELACIONADO A la cárcel sujeto que ingresó a una vivienda y abusó de una menor con discapacidad en Usme

Además, que “mediante engaños, habría llevado a una estudiante de 12 años a este lugar y la habría abusado sexualmente. Luego de cometer este hecho, la amenazó con hacerle daño a sus familiares si contaba lo sucedido”.

Todo se desató luego de que un familiar de la menor se percatara de unos dolores que estaba presentando en sus partes íntimas.