Nuevas estafas telefónicas en 2026: las modalidades que están utilizando los falsos call centers

El panorama de la ciberseguridad en Colombia y Latinoamérica alcanzó un punto crítico en este inicio de 2026. Según el más reciente informe de Who Calls, la aplicación de protección de Kaspersky, el 88% de los ciudadanos reportó haber recibido llamadas no deseadas entre diciembre de 2025 y enero del presente año.

Lo preocupante no es solo la molestia del contacto incesante, sino que el 11% de estas comunicaciones corresponde a intentos directos de fraude bancario y promociones engañosas.

Las organizaciones criminales han sofisticado sus métodos, migrando de la simple persuasión verbal a la implementación de herramientas tecnológicas de control remoto.

Esta evolución del spam telefónico busca vulnerar la privacidad financiera de las personas mediante el uso de ingeniería social avanzada, perfiles falsos de WhatsApp con sellos de verificación y guiones diseñados para generar pánico inmediato en la víctima.

Falsos call centers y acceso remoto: la nueva frontera del fraude bancario

Una de las modalidades más peligrosas detectadas por los expertos es la estafa del falso soporte técnico.

En este escenario, el delincuente contacta al usuario haciéndose pasar por un funcionario de su banco o empresa de telecomunicaciones, alertando sobre un supuesto movimiento sospechoso o un virus en el dispositivo.

A diferencia de las estafas antiguas, donde solo pedían claves, ahora instruyen a la víctima para instalar aplicaciones de acceso remoto como AnyDesk o TeamViewer.

Una vez el usuario otorga el permiso, el estafador toma el control total del teléfono, permitiéndole realizar transferencias, vaciar cuentas de ahorros y robar datos personales sin necesidad de interactuar más con la persona.

Esta técnica anula la efectividad de las contraseñas tradicionales, ya que el criminal opera directamente desde el dispositivo "confiable" del usuario.

Secuestro falso y premios inexistentes: ¿cómo protegerse de las amenazas?

Otra variante que ha resurgido con fuerza es el secuestro falso, el cual utiliza datos personales filtrados en bases de datos para hacer la amenaza más creíble.

Los delincuentes emplean sonidos ambientales (ruidos de hospital o sirenas) para presionar un pago inmediato. Asimismo, persiste la estafa de premios y sorteos, donde se solicita una "tarifa de liberación" o fotos de documentos de identidad para concretar la entrega de un regalo que nunca llega.

Fabio Assolini, director de investigación de Kaspersky para América Latina, enfatiza que la solución radica en la prevención y el uso de herramientas de filtrado. Para evitar caer en estas redes, se recomienda:

Desconfiar de la urgencia: Si le presionan para tomar una decisión rápida, cuelgue. El pánico es la herramienta principal del estafador.

No instalar aplicaciones de terceros: Ningún banco le pedirá descargar software de acceso remoto para "protegerlo".

Verificar por canales oficiales: Si recibe una alerta, cuelgue y llame usted mismo al número que aparece al respaldo de su tarjeta débito o crédito.

Usar identificadores de llamadas: Herramientas como Who Calls permiten detectar en tiempo real si un número tiene reportes previos de spam o fraude.

Ante el aumento de estas prácticas en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, las autoridades recomiendan denunciar los números sospechosos ante el CAI Virtual de la Policía Nacional para alimentar las bases de datos de bloqueo regional.