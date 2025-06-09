Criminal de mil caras: el hombre que seducía a sus víctimas LGBTI y suplantaba sus identidades

Noticias RCN conoció la historia de un criminal con más de mil caras que convirtió las plataformas de citas en su terreno para engañar a diestra y siniestra en la ciudad de Bogotá.

En las calles de la ciudad se escondía un sujeto de nacionalidad venezolana que se identificaba con mil caras y se transformó en un criminal de engaño.

Seducía a sus víctimas, ganaba su confianza y en cuestión de horas las despojaba de todo; así lo reveló una investigadora de Policía vinculada al caso:

Una vez entraba en confianza, las personas, de pronto en su inocencia, las dejaban ingresar al hotel y ahí esta persona les suministraba medicamentos controlados, dejando a las víctimas en total estado de indefensión.

Así operaba el ladrón venezolano de mil caras en Bogotá

De acuerdo con las autoridades, “aprovechaba y hurtaba pertenencias pequeñas para no ser visibles en los hoteles, tarjetas de crédito, débito, dinero en efectivo, computadores”.

Según los investigadores, al menos 100 turistas extranjeros fueron víctimas de este sujeto, todos con un patrón común: un perfil económico alto, corta estadía en el país y encuentros a través de aplicaciones de citas con personas del mismo género.

Pero su golpe maestro no era el robo, era lo que venía después. Con los pasaportes hurtados, este delincuente suplantaba a sus víctimas presentándose como ellos para nuevos hurtos.

Esta persona realizaba compras de alto valor en almacenes de marcas muy reconocidas y generaba con las tarjetas créditos y con el pasaporte del ciudadano de la víctima, compraba estas cosas.

Tenía al menos 10 años suplantando identidades hasta que cayó

Este hombre nunca usó su nombre real, nunca dejó una pista concreta. Sin embargo, la pericia de los policías logró un hallazgo clave, encontrar en varios portales web de otros países su identidad.

Incluso hay noticias que datan de 10 años atrás.

Cuando finalmente lo capturaron, intentó engañar una vez más, se presentó como un ciudadano norteamericano con un pasaporte que había robado días antes. El teniente coronel, Norberto Caro, jefe de la seccional de protección especial, indicó de cuánto eran las rentas criminales del ladrón de mil caras:

Frente a estos hechos, las rentas criminales de este sujeto oscilaban entre $300 a $500 millones mensuales, y esto nos hace entender que las redes sociales son un fator para que incautos caigan en este tipo de delitos.

Hoy enfrenta cargos por hurto calificado y agravado y suplantación de identidad, delitos que no aceptó como era de esperarse de alguien que ha vivido oculto bajo mil caras.