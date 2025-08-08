Sorprenden a un ladrón pintando una bicicleta que robó del sistema público de Bogotá

Cámaras de seguridad grabaron el momento en el que un ladrón pintó una bicicleta robada. Su propósito era aparentar que era otra.

El reporte de las autoridades apunta que la bicicleta fue robada en el sector del 7 de agosto. Lo insólito es que hacía parte del Sistema de Bicicletas Compartidas del Distrito.

Sistema público de bicicletas

Este sistema ofrece más de tres mil bicicletas y comenzó a operar hace varios años. Además, está disponible entre las 5:00 a.m. y 10:00 p.m. Los precios son variados, dependiendo de los viajes esporádicos, planes diarios, mensuales o anuales.

A pesar de ser una iniciativa positiva que ha generado resultados buenos en la ciudad, también ha sido afectada por la inseguridad.

Por medio de las cámaras de videovigilancia, las autoridades pudieron ser alertadas de la mala práctica que estaba cometiendo esta persona. En video quedó el momento en el que, por medio de un aerosol, le quiso cambiar el color a la bicicleta.

Esto no fue lo peor. Este hombre fue sorprendido haciendo esto a plena luz del día y en plena vía pública. A pesar de que la ciudadanía estaba viendo la escena, al hombre no le importó.

Cámaras le siguieron el rastro

Mientras tanto, funcionarios del C4 mantuvieron la vista sobre él. Incluso, le siguieron los pasos hasta dar con su ubicación exacta. Acto seguido, hicieron el respectivo llamado a la estación más cercana.

Los uniformados llegaron al sitio y recuperaron la bicicleta. Gracias al video, se pudo saber cuál era su número de registro, el cual este hombre intentó ocultar. Ahora, este hombre deberá responder ante las autoridades competentes.

César Restrepo, secretario de Seguridad, destacó el papel de las autoridades: “La tecnología y las cámaras de videovigilancia siguen siendo un aliado estratégico en la seguridad de Bogotá. El monitoreo permanente las 24 horas del día nos permiten entregar resultados como estos y cerrarle el espacio a los criminales en la ciudad”.