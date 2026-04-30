Cayó el terror de los casinos en Bosa: lo atraparon tras otro atraco y ya lo vinculan con cinco robos

Durante varios días, trabajadores y propietarios de casinos en la localidad de Bosa vivieron con temor por cuenta de una serie de robos cometidos bajo la misma modalidad: un hombre ingresaba, intimidaba a los empleados y se llevaba el dinero en cuestión de minutos.

Ahora, las autoridades aseguran haber capturado al presunto responsable.

Capturaron a hombre que tenía azotados los casinos en Bogotá

Se trata de un hombre de 35 años que fue detenido en las últimas horas por la Policía Nacional luego de cometer un nuevo atraco en un casino del barrio Alcalá, en la localidad de Puente Aranda.

Según las investigaciones preliminares, no sería un caso aislado, pues al parecer estaría involucrado en al menos cinco hurtos a casinos en Bosa y ya tenía antecedentes judiciales por el delito de hurto.

La captura se logró mientras uniformados de la reacción bancaria adelantaban labores de registro, control y patrullaje preventivo en la localidad de Puente Aranda.

En medio de esos operativos, ciudadanos alertaron a los policías sobre un robo que acababa de ocurrir en un casino ubicado en el barrio Alcalá. La reacción fue inmediata.

Los uniformados se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos y al llegar encontraron a varias personas que ya tenían retenido a un hombre señalado de haber cometido el atraco minutos antes.

¿Cómo cometía los robos a los casinos?

Según la información recopilada por las autoridades, el presunto delincuente ingresó al establecimiento y, mediante la modalidad de atraco, intimidó a una de las trabajadoras del casino para obligarla a entregar el dinero.

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Luego de cometer el robo, intentó escapar a bordo de una motocicleta, confiado en que lograría huir sin ser alcanzado. Sin embargo, la rápida reacción de la comunidad frustró su plan.

Varias personas lograron detenerlo antes de que abandonara la zona, evitando así que escapara con el botín.

Durante el procedimiento policial, los uniformados le hallaron en su poder un arma traumática y dinero en efectivo, elementos que fueron incautados como material probatorio dentro del proceso judicial.

Las primeras verificaciones permitieron además establecer que este hombre, al parecer, estaría relacionado con al menos cinco hurtos a casinos en la localidad de Bosa, donde habría utilizado la misma modalidad para intimidar a los empleados y apoderarse del dinero.

Ahora, los investigadores avanzan en la recolección de pruebas, testimonios y registros para determinar si estaría implicado en más robos ocurridos en establecimientos de juegos de azar de la ciudad.

Finalmente, el hombre de 35 años fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos incautados para que responda por los delitos que se le atribuyen.