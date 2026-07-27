La nueva materia que podría ser obligatoria en todos los colegios de Colombia

En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que busca convertir la educación financiera en una materia obligatoria en los colegios de Colombia.

La iniciativa, presentada por el representante a la Cámara por el Centro Democrático y expresidente de Asobancaria, Santiago Castro, propone crear el Programa Nacional de Educación Económica y Financiera, que se implementaría desde preescolar hasta la educación media en instituciones públicas y privadas del país.

¿Qué propone el proyecto de educación financiera obligatoria en los colegios de Colombia?

La propuesta plantea que los estudiantes reciban formación económica y financiera de manera progresiva según su edad.

Desde los 7 años, los niños aprenderían, mediante el juego, conceptos relacionados con el dinero, el ahorro, las necesidades, los deseos y el valor del trabajo.

En primaria, el programa incluiría contenidos sobre manejo del dinero, presupuesto, ahorro, emprendimiento y educación del consumidor.

En secundaria, el aprendizaje avanzaría hacia temas como planificación financiera, funcionamiento del sistema bancario, ahorro, crédito, gestión del riesgo, derechos del consumidor financiero y nociones básicas de tributación.

Finalmente, en los grados décimo y undécimo, los estudiantes abordarían finanzas personales, inversión, ahorro para el retiro, seguros, emprendimiento, finanzas digitales y administración del riesgo.

¿Por qué el proyecto busca enseñar educación financiera desde los 7 años?

De acuerdo con la iniciativa, la propuesta responde a una brecha en las competencias financieras de los colombianos. Como respaldo, el proyecto cita que Colombia obtuvo 379 puntos en competencia financiera en la prueba PISA de la OCDE, una cifra que está más de 120 puntos por debajo del promedio de los países miembros, ubicado cerca de los 500 puntos.

Además, se mencionan datos del DANE según los cuales el 40,5 % de los colombianos no sabe calcular una tasa de interés compuesto y el 60,3 % no logra identificar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación, aunque el 71 % de la población participa directamente en las decisiones financieras del hogar. Estos indicadores son utilizados como sustento para fortalecer la educación económica desde edades tempranas.

Al presentar la iniciativa, el representante Santiago Castro afirmó que el proyecto busca evitar que los estudiantes terminen el colegio sin conocimientos básicos sobre productos financieros.