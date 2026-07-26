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Dos años después del crimen del director de La Modelo, una nueva pista podría revelar qué pasó

Testimonios conocidos en exclusiva por Noticias RCN ponen bajo la lupa una red que tendría relación con el asesinato del coronel Elmer Fernández.

Noticias RCN

julio 26 de 2026
08:25 p. m.
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Han pasado dos años desde el asesinato del coronel Elmer Fernández, quien para ese momento se desempeñaba como director de la cárcel La Modelo de Bogotá.

Ahora, nuevos testimonios y documentos conocidos en exclusiva por Noticias RCN ponen bajo la lupa un presunto esquema irregular relacionado con el traslado de personas privadas de la libertad.

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La investigación busca establecer si algunas decisiones oficiales relacionadas con el movimiento de presos pudieron ser modificadas, alteradas o incluso eliminadas de los sistemas institucionales.

El principio es sencillo: cada traslado debería dejar una huella. Una resolución, una fecha, un registro y una constancia que permitan reconstruir qué ocurrió y quién tomó cada decisión.

Pero, según un testimonio conocido por este noticiero, esa trazabilidad podría haber sido eliminada en algunos casos.

Descubren presunta red que borraría traslado de presos del sistema

Noticias RCN conoció el testimonio de un alto funcionario del Inpec, cuya identidad es protegida por razones de seguridad. Su voz no será revelada y su declaración fue transcrita de manera textual.

Según su relato, el procedimiento comenzaría con la elaboración y notificación de una resolución de traslado.

Después, presuntamente, la persona privada de la libertad ofrecería dinero para evitar el traslado o modificar el destino inicialmente establecido. El funcionario aseguró:

Hacen las resoluciones, las cargan y las notifican. Luego la persona privada de la libertad ofrece dinero para que no lo trasladen o le modifiquen el destino, pero los PPL no aceptan que dieron dinero, sería un cohecho. Y eliminan del sistema la trazabilidad, es decir, nunca existió la resolución.

De acuerdo con este testimonio, el presunto mecanismo permitiría que una decisión que inicialmente fue elaborada y cargada en el sistema terminara desapareciendo.

Así, para los registros oficiales, la resolución nunca habría existido.

¿Qué ocurrió con los registros de los traslados de alias Pocho?

La declaración coincide con revelaciones exclusivas de Noticias RCN sobre los movimientos de alias Pocho.

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Según los documentos conocidos por este noticiero, habría desaparecido del sistema la resolución que ordenaba su traslado desde la cárcel de Girón hacia Palmira. Pero no sería el único registro que se habría perdido.

Tampoco aparecería la constancia que confirmaba su salida oficial de Girón el 11 de julio. Además, no habría quedado trazabilidad de su permanencia transitoria en la cárcel La Picota.

Para los investigadores, estos vacíos en los registros hacen parte de las preguntas que deben ser esclarecidas.

¿Qué ocurrió con las resoluciones? ¿Quién las modificó o eliminó? ¿Por qué algunos movimientos no aparecen en los sistemas oficiales?

¿Qué relación tendría esta presunta red con el asesinato de Elmer Fernández?

Noticias RCN pudo establecer que otra investigación busca determinar si el asesinato del entonces director de la cárcel La Modelo tendría relación con este presunto esquema irregular de traslados.

La hipótesis que se analiza apunta a un traslado que no se habría cumplido mientras el coronel Elmer Fernández se encontraba en la cárcel de Guaduas.

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A esto se suma la desaparición de un dinero.

Estos elementos hacen parte de una línea investigativa que busca establecer si existe alguna conexión entre el crimen del director de la cárcel y las presuntas irregularidades relacionadas con los movimientos de personas privadas de la libertad.

Por ahora, se trata de una hipótesis que continúa siendo investigada.

¿Qué ha encontrado la Fiscalía en esta investigación?

La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía adelanta una investigación sobre estos presuntos esquemas. Dentro del proceso ya se han practicado declaraciones juradas de altos funcionarios del Inpec.

Además, la Fiscalía ha adelantado la recolección de elementos de prueba.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades intentan reconstruir cómo se tomaron determinadas decisiones, qué ocurrió con algunos traslados y por qué ciertos registros oficiales ya no aparecen.

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