Las cinco aerolíneas que recibieron mayor cantidad de quejas en el 2022

Las aerolíneas que operan en Colombia no han quedado exentas de las quejas por parte de viajeros. Esto quedó comprobado con el reporte que fue realizado por la Superintendencia de Transporte, que informó que para el 2022 hubo más de 14.000 reclamos por parte de los usuarios.

Entre las aerolíneas que recibieron mayor cantidad de quejas está Avianca que tuvo un 29,62%, seguida por Viva Air (17,77%) y Latam (11,72%).

Dentro del listado entregado por la entidad también se vio a Ultra Air (6,83%), Wingo con el (4,47%) y otras aerolíneas 29,59%.

Según la Superintendencia de Transporte en total fueron 14.561 reclamos que se presentaron a nivel nacional durante el 2022. Una cantidad que refleja un incremento relevante porque en el 2021 se registraron 13.000.

"Intenté hacer todo el 'cheking' por la plataforma de la aerolínea. No me permitía. Me acerqué al counter y al llegar me dijeron que definitivamente había sobre vendido el vuelo", esa es una de las muchas quejas que fueron presentados por los usuarios.

En esa medida, la Supertransporte detalló que fueron presentadas sanciones por más de $2.500 millones a las aerolíneas durante el año pasado.

El director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Javeriana, Carlos Andrés Uribe, menciona que las personas pueden presentar sus inquietudes y reclamos ante la Superintendencia de Transporte y también en caso de que requieran "información sobre la prestación del servicio, la publicidad de las aerolíneas, los programas de fidelización y problemas con el equipaje".

Las principales razones por las cuales se quejan los usuarios son:

Reembolso: 39,46%

Cancelación de vuelo: 11,76%

Demora de vuelo: 8,39%

Expedición de tiquete: 5,02%

Cambios de la reserva: 4,52%

Con reportería de Juan David Galindo*